Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Freitag (21. Dezember) auf der B 58 ereignet hat. Gegen 10.30 Uhr war eine 51-jährige Lüdinghauserin auf der Bundesstraße in Richtung Ascheberg unterwegs. Vor ihr fuhr ein weißes Auto mit einem Anhänger. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fiel während der Fahrt ein unbekannter Gegenstand von dem Anhänger und beschädigte die Windschutzscheibe des blauen Ford Focus. Der Fahrer des weißen Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Diese Person sowie Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen ( ✆ 0 25 91/79 30) zu melden.