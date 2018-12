Entspannen tut er beim Stöbern in Archiven

Gesetzestexte und Erläuterungen zum kirchlichen Arbeitsrecht, statt Bibel und Predigthandbuch: Zumindest die Hälfte seiner Arbeitszeit beschäftigt sich Michael Kertelge mit Themen, die gar nicht seinem Berufsbild entsprechen. Der Pastoralreferent der Kirchengemeinde St. Felizitas ist nämlich auch Vorsitzender der Mitarbeitervertretung der Pastoralreferenten und Pastoralassistenten im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster. Mit einer halben Stelle hat der Diplom-Theologe diesen Posten inne und vertritt damit die Rechte der über 500 kirchlichen Laien-Mitarbeiter in den Gemeinden. Das macht er nicht allein, elf Kollegen umfasst das Gremium. Doch ist er als gewählter Vorsitzender mit einer halben Stelle von seiner Arbeit als Pastoralreferent in Lüdinghausen befreit und widmet sich mit 50 Prozent der Mitarbeitervertretung.

„Insgesamt bekomme ich das gut ins Gleichgewicht“, sagt der 53-Jährige, der schon seit 17 Jahren in der Mitarbeitervertretung aktiv ist und vor zwei Jahren zum Vorsitzenden gewählt wurde. Seine Aufgaben sind sehr vielfältig. Ein Dauerthema sind immer wieder Arbeitszeiten – sind doch seine Kollegen stets mit einem definierten Stundenkontingent beim Bistum angestellt. Vielfach werde aber in den Gemeinden vor Ort mehr erwartet. Da helfe dann meist ein vermittelndes Gespräch. „Und außerdem ist die Familie oft ein gutes Regulativ, um Arbeitszeit und Freizeit in Einklang zu bringen“, weiß Kertelge auch aus eigener Erfahrung.

Viele rechtliche Fragen, in die er sich erst einarbeiten musste, bestimmen den Alltag. Sei es eine Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze, Gespräche zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEMM) nach längerer Krankheit oder auch die Gesundheitsprävention. Das unterscheidet seine Arbeit kaum von einer Tätigkeit eines beliebigen Personal- oder Betriebsrats. Heikler wird es dann, wenn es um die persönliche Lebensführung von Kollegen geht. Stichwort: Wiederheirat nach Scheidung oder aber eine homosexuelle Partnerschaft. Da ist ein guter Draht zu den Pastoralreferenten ebenso wichtig wie zur Personalabteilung des Bistums. Mit der pflegt Kertelge einen vertrauensvollen Austausch. Denn auch die Einstellung neuer Kollegen muss immer auch von der Mitarbeitervertretung abgesegnet werden.

Leidenschaft Schalke 04

Und was, wenn es mit dem doppelten Job zu viel wird? Dann geht Kertelge einer seiner liebsten Nebentätigkeiten nach: Er stöbert in Archiven und betreibt historische Studien, beispielsweise über das jüdische Leben in Lüdinghausen. „Da kann ich gut abspannen“, sagt er. Ganz im Gegensatz zu einer anderen Leidenschaft, und das derzeit im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sein Herzensverein Schalke 04 schafft derzeit Leid – nicht nur bei ihm.