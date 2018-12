Reichlich verschmähte Liebe findet sich diesmal in dem Programm der Neujahrskonzerte des Jugendsinfonieorchesters des Musikschulkreises. Sie stehen unter dem Motto „Beziehungskisten“. „Entsprechend tragisch, aber auch turbulent geht es zu: So blieb Schuberts bekannte h-Moll-Sinfonie wahrscheinlich deshalb ,unvollendet‘, weil sie sich allzu freundschaftlich an eine der Sinfonien Beethovens anlehnte“, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule. In Johann Strauß’ Walzer „An der schönen blauen Donau“ ging gar ein alter treuer Gefährte wohl für immer verloren. Und bei Charles Ives’ „The Unanswered Question“ reden immer alle aneinander vorbei.

„Zum Glück gibt es aber auch einige Fälle innigster Verbundenheit. Da muss höchstens noch geklärt werden, wer die erste Geige spielen darf. Ansonsten findet sich immer ein gemütliches Plätzchen unter den 24 Oboen in Händels ,Feuerwerksmusik‘“, schreibt die Musikschule weiter. Diese und viele andere Anekdoten zu berühmten Musikstücken erfahren die Besucher der Konzertreihe „Musik zum Neuen Jahr“.

Vorverkauf läuft

Der Vorverkauf für die beiden Konzerte in Lüdinghausen hat begonnen. Am 12. Januar (Samstag) findet in der Aula des Gymnasiums Canisianum um 16 Uhr das Kinderkonzert des Jugendsinfonieorchesters statt. Der Eintritt für die etwa einstündige Veranstaltung ist für Kinder frei, Erwachsene zahlen fünf Euro. Am 13. Januar (Sonntag) beginnt das traditionelle Neujahrskonzert um 17 Uhr, es findet ebenfalls in der Cani-Aula statt. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, Schüler und Studenten erhalten ermäßigte Karten zum Preis von fünf Euro. Im Vorverkauf gibt es die Karten in der Musikschulverwaltung, Freiheit Wolfsberg 2. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 12.30 Uhr. Am Donnerstag (27. Dezember) sowie am Freitag (28. Dezember) ist die Musikschule ebenfalls von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet.