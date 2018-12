Blaues Wunder wird Kulturerbe

Blaudruck ist ein altes Handwerk, das nur noch an ganz wenigen Orten ausgeübt wird – einer davon ist Lüdinghausen. Hier hat sich Elke Schlüter der aufwendigen Textilfärbetechnik verschrieben, die vor wenigen Wochen von der Unesco als gemeinsames Kulturgut Deutschlands, Österreichs, der Slowakei, Tschechiens und Ungarns auf die „Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ gesetzt wurde. Darauf ist die 62-Jährige, die zu den letzten neun Blaudruckern in den genannten Ländern gehört, mächtig stolz: „2016 wurden wir schon bundesweit ausgezeichnet, 2018 nun sogar weltweit.“

Blaudruck, was ist das überhaupt? „Viele kennen das gar nicht“, ist die Erfahrung der Lüdinghauserin, die immer wieder staunende Besuchergruppen durch ihren Laden in der Münsterstraße führt. Hier werden nämlich nicht nur Tischdecken, Servietten, Trockentücher, Gardinen, Taschen und mehr mit den für die traditionelle Technik bekannten Mustern verkauft, sondern eben auch bedruckt.

Die schmale Treppe hinauf geht ins Druckzimmer, wo Schlüter ihre Model aufbewahrt. „Das sind nicht die mit den langen Beinen“, wirft die examinierte Textildesignerin mit einem Schmunzeln ein. Model, mit langem O ausgesprochen, ist der Fachbegriff für die Druckstöcke, von denen sie knapp 800 besitzt. Einige hat sie nach eigenen Wünschen anfertigen lassen, andere sind fertig gekauft. Schlüter zeigt ein Exemplar aus Indien, dem Ursprungsland des Blaudrucks, das aus Teakholz angefertigt wurde, und zwar aus einem Stück. „Es ist wichtig, dass es sich um hartes Holz handelt“, erklärt sie. „Schließlich müssen die Druckstöcke nach der Anwendung ausgewaschen werden.“ Die 62-Jährige zieht einen weiteren Model aus dem Regal, der aus Europa stammt. „Dieser hier besteht aus drei Holzschichten, die kreuzweise verleimt sind“, verrät sie. „In den Block sind Messingstifte eingelassen, die das Muster ergeben.“

Den auf den Stoff aus Leinen, Baumwolle oder anderen Naturfasern zu bekommen, erscheint auf den ersten Blick ganz einfach. Schlüter nimmt den Druckstock und tunkt die Seite mit dem Muster in eine „Masse aus Gummi Arabicum, Tonerde und ein paar Sachen, die ich nicht verrate“. Dann setzt sie den Model an, klopft zweimal kräftig auf den Griff und schon erscheint das Muster – aber nicht in blau, sondern in grün. Das hat damit zu tun, dass es sich um die Reservetechnik handelt. Die grüne Masse, die sich Druckpapp nennt, bedeckt (oder reserviert) die Stellen, die am Ende weiß bleiben sollen. Tatsächlich gefärbt wird also der Rest des Stoffs.

Dazu geht es ins Erdgeschoss, in die Färberei. Dort spannt die Blaudruckerin die Textilie auf einen Rahmen. „Der nennt sich Sternreif“, informiert sie. Mit einem Flaschenzug lässt sie diesen in einen im Boden verbauten Behälter, der deutlich größer ist, als er wirkt. „Er ist 2,20 Meter tief und fasst 1500 Liter“, verrät Schlüter. 20 Minuten lang verbleibt der Stoff in der Küpe, so nennt sich die Farbe.

Und jetzt kommt der Teil, der so viele Besucher zum Staunen bringt: Kommen die Textilien aus ihrem Farbbad, sind sie zunächst gelblich. „Blau werden sie erst beim Trocknen“, erklärt die Lüdinghauserin, die das alte Handwerk seit 38 Jahren betreibt. „Der Stoff holt sich den Sauerstoff aus der Luft zurück, der dem Indigo vorher entzogen wurde, um es wasserlöslich zu machen.“ Durch diesen Effekt, so Schlüter, sei das Sprichwort mit dem blauen Wunder entstanden. Grün und blau schlagen, auch das hat mit der Färbetechnik zu tun. Mit einem Stock sorgt die Blaudruckerin dafür, dass die Stofflagen nicht aneinander kleben – sie schlägt ihn auseinander, während er mit grünem Muster und blau einfärbt am Sternreif hängt.

Soll die Farbe dunkler werden, muss die Textilie noch ein Bad nehmen – so oft, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Fertig sind Tischdecke und Co. aber immer noch nicht, denn die grüne Masse muss noch ausgespült werden. Dann geht es in die Wäscherei und schließlich an die Nähmaschine.

Schlüter produziert nicht nur Waren, die später in den Regalen ihres Ladens zu finden sind. „Viele bringen mir ihre alten Stoffe, die ich dann zu etwas Neuem mache.“ So wird aus Omas guter Bettwäsche zum Beispiel ein Tischläufer, auf dem sich auch verschiedene Muster – das sind vor allem Blümchen und geometrische Formen – kombinieren lassen. „Jedes ist ein Einzelstück“, betont die 62-Jährige, die auch mit dem Direktdruck arbeitet, bei dem die Farbe direkt per Model auf den Stoff aufgetragen wird. Sie tritt im neuen Jahr zwar etwas kürzer, um mehr Zeit für das Private zu haben, hat die Freude an ihrer Arbeit aber nicht verloren. So bleibt das seltene Handwerk den Lüdinghau­sern zumindest noch eine Weile erhalten.