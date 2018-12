Sportliche Vorsätze für 2019

Der Jahreswechsel steht bevor, Bilanzen werden gezogen und Blicke aufs neue Jahr gerichtet. Was wünschen sie sich für 2019, lautet die Frage an Verantwortliche der heimischen Sportvereine.

Michael Schnaase (Badminton-Teammanager Union Lüdinghausen): Das Allerwichtigste ist, dass die Spieler gesund bleiben. Dann wollen wir natürlich in die Play Offs, und das möglichst vollzählig. Unter dieser Voraussetzung ist alles möglich. Für die Saison 2019/2020 wünsche ich mir, dass wir trotz der Olympia-Quali noch eine schlagkräftige Mannschaft beisammen haben.

Jürgen Urban (Volleyball-Abteilungsleiter ASV Senden): Im Moment stehen wir mit unseren Mannschaften in den Ligen nicht so gut da. Ich wünsche mir, dass sie den Klassenerhalt schaffen, vor allem natürlich die Drittliga-Frauen. Aber es ist eine starke Mannschaft, daher bin ich recht zuversichtlich.

Dirk Havermeier (Volleyball-Abteilungsleiter Union Lüdinghausen): Zum einen wünsche ich mir, dass unser junges Regionalliga-Team die Klasse hält, ebenso wie die Mannschaften zwei, drei und vier. Sie sollen sich sportlich weiterentwickeln. Zudem hoffe ich, dass aus unseren Talent-Sichtungsgruppen in den Grundschulen von Lüdinghausen und Ascheberg möglichst viele zu uns in den Verein kommen.

Jochen Jungblut (Handball-Abteilungsleiter ASV Senden): Dass unsere erste Mannschaft in der Verbandsliga bleibt – dieser eine Wunsch reicht mir.

Frank Heidemann (Sportlicher Leiter Seniorenfußball SV Herbern): Für unsere erste Mannschaft wünsche ich mir, dass sie am Ende der Spielzeit so viele Punkte auf dem Konto hat wie am Ende der vergangenen Saison. Für unsere Zweite hoffe ich, dass sie ein bisschen mehr zur Ruhe kommt und im Endeffekt konstanter spielt, und für unsere Dritte, dass sie aus eigener Kraft die Klasse hält. Was unsere Damen anbelangt: Ich wünsche mit, dass sie souverän den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen.

Gerd Buchholz (Vorsitzender VfL Senden): Ich würde mich freuen, wenn wir in der Fußball-Landesliga weiter eine gute Rolle spielen, alles andere wäre vermessen. Für die zweite Mannschaft ist ein Aufstieg ja durchaus möglich, zumindest über die Relegation. Auch unsere U 19 ist ja nach ihrem Aufstieg in der Bezirksliga gut dabei.

Bruno Rennack (Tischtennis-Abteilungsleiter BW Ottmarsbocholt): Für unsere beiden ersten Damenteams und die erste Herrenmannschaft wünsche ich mir, dass sie wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Bei den Frauen ist es personell eng, aber ich hoffe, dass beide Teams die Oberliga halten können. Die Herrenmannschaft haben wir ja aktuell verstärkt. Es wäre natürlich schön, wenn wir aufstiegen, aber das ist absolut kein Muss.