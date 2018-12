Wer sich in der Steverstadt standesamtlich das Jawort geben möchte, hatte dazu bisher genau zwei Möglichkeiten: entweder im modernen Trauzimmer im Rathaus oder im historischen Gemäuer der Burg Lüdinghausen. Jetzt kommt mit dem Hof Dahlhaus in der Bauerschaft Berenbrock eine dritte Alternative hinzu. Hier darf ab sofort auch ganz offiziell geheiratet werden.

„Die Idee dazu hatte eine befreundete Hobbyfotografin bei einem Besuch im Sommer“, erzählt Petra Dahlhaus. Und danach sei dann alles ganz schnell gegangen. Ein erster Anruf beim Standesamt, gefolgt von einem Besuch vor Ort von Standesbeamtin Sandra Suppa und Michael Pieper, Leiter des Fachbereichs Ordnungsangelegenheiten. „Die waren von Anfang an sehr offen für unsere Idee“, erzählt Dahlhaus.

Voraussetzungen

Die notwendigen Voraussetzungen – wie ausreichend Parkraum oder auch Toiletten – waren gegeben. Erst vor einem Jahr hatten Christian und Petra Dahlhaus die Bewirtschaftung des familieneigenen Hofes als Urlaubsdomizil übernommen, nachdem der Pächter den Vertrag auflösen wollte. „Wir haben alles grundsaniert, da die Räumlichkeiten doch ziemlich abgewohnt waren“, so Dahlhaus. Neben fünf frisch renovierten Ferienwohnungen gehören auch eine gemütliche Diele mit Kaminfeuer sowie eben jener großer Raum in der alten Scheune dazu, der jetzt zum Trauzimmer ausgebaut wurde. Moderne Möbel und altes freigelegtes Mauerwerk ergeben dort ein reizvolles Spannungsfeld, Sprossenfenster geben den Blick auf die münsterländische Parklandschaft frei. „Bei gutem Wetter kann man sogar die Kirchspitze von St. Felizitas sehen“, sagt Dahlhaus und öffnet dabei die Terrassentüren, die nach draußen führen.

Premiere

Die Premiere hat es bereits am Samstag vor Weihnachten gegeben. „Das war ausgerechnet unser direkter Nachbar, der hier früher als Junge den Rasen gemäht hat“, freut sich die 50-Jährige, die sich als gelernte Hotelfachfrau künftig auch um die organisatorischen Fragen rund um die Trauungen kümmern will. Eines aber ist der gebürtigen Wilhelmshavenerin, die es der Liebe wegen nach Lüdinghausen verschlug, wichtig: „Wir wollen hier keinen Veranstaltungsraum für Partys, mit DJ und ähnlichem, anbieten.“ Vielmehr gehe es um Trauungen, die in einem stilvollen Rahmen stattfinden, zum Beispiel mit einem Sektempfang oder einem Flying Buffet. Auch freie Trauungen könnten hier stattfinden, wer möchte, auch unter freiem Himmel. „Da sind wir flexibel – wobei wir selbst jetzt erstmal schauen müssen, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt.“