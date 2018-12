Während das Handwerk beklagt, kaum Nachfolger in der Geschäftsführung seiner Unternehmen zu finden, geht die Firma Elektro Muhle ab dem 1. Januar 2019 in die dritte Generation. Elektromeister Lukas Muhle und Matthias Fellermann übernehmen die Firma von Heinz Muhle, der sich allmählich auf den Ruhestand vorbereitet.

Heinrich Muhle sen. und seine Frau Karola gründeten die Firma 1950. Damals waren die Geschäftsräume noch am Kirchplatz des Rosendorfs. Der Umzug in den Neubau mit Laden an der Dattelner Straße erfolgte 1966.

Heinz Muhle übernahm 1992 die Firma von seinem Vater, die er jetzt, kurz vor seinem 65. Geburtstag, an seinen Sohn Lukas und Matthias Fellermann weitergibt. Das Fachgeschäft für Elek­trotechnik, Haustechnik und Kundendienst beschäftigt mittlerweile neun Mitarbeiter. Carola Muhle, die für den Verkauf und Beratung im Laden zuständig ist, blickt auf eine 40-jährige Mitarbeit in dem Familienunternehmen zurück.