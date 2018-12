Leichte Verletzungen erlitt ein 21-jähriger Lüdinghauser bei einem Unfall auf der A1 in der Anschlussstelle Ascheberg am Montagnachmittag (31.Dezember). Auf der feuchten Fahrbahn verlor der junge Mann beim Verlassen der Autobahn, aus Fahrtrichtung Dortmund kommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal in ein Verkehrsschild bevor er auf dem Grünstreifen zum Stehen kam.

Die mit allen drei Löschzügen ausgerückte Freiwillige Feuerwehr Ascheberg musste vor Ort nicht mehr tätig werden, da der Verunfallte das Fahrzeug bereits aus eigener Kraft verlassen hatte. Der Lüdinghauser wurde mit dem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht, so ein Feuerwehrsprecher.