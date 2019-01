Jetzt wird’s knifflig

Zigtausend Kilometer müssen es sein, die Alfred Fust schon beruflich in der Lüdinghauser Innenstadt und den Wohngebieten zurückgelegt hat. Nervös sind bei diesen Fahrten höchstens seine Fahrschüler am Steuer. An so mancher Stelle wird jedoch auch Fahrlehrer Fust wachsamer als normalerweise, mit den WN ist er fünf dieser Verkehrspunkte, die er als kritisch einstuft, abgefahren.

„Gefährlich, sehr gefährlich“ – so lautet Fusts eindeutiges Fazit, wenn er die Situation an der ersten Station, dem Kreisel bei Bruno Kleine/Edeka, beobachtet. Zwei Querungshilfen, jeweils einige Meter vom eigentlichen Kreisel entfernt, erlauben es Fußgängern und Radfahrer, die Konrad-Adenauer-Straße zu überqueren. Vor allem Radler sähen die Übergange mit den Inseln als verlängerte Radwege an und führen blindlings darüber, meint Fust. Dabei gilt, dass der Fahrzeugverkehr Vorfahrt hat. „Viele Autofahrer lassen dann Gnade vor Recht walten und halten an“, sagt der Fahrlehrer.

Auch Michael Pieper, Leiter des Ordnungsamtes, kennt die Stelle. Bürger und der Seniorenbeirat hätten sich in der Vergangenheit bereits wegen seiner potenziellen Gefährlichkeit bei der Stadt gemeldet. Aber: „Alle Verkehrsteilnehmer passen hervorragend auf.“ Da keine Unfallhäufung festzustellen sei, hätten die Straßenverkehrsbehörde und der Landesbetrieb Straßen.NRW entschieden, die jetzige Regelung beizubehalten.

Herbert Baur vom ADFC Lüdinghausen kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. „Die Stelle ist gefährlich“, sagt er. „Wir vom ADFC favorisieren, dass die Überquerung direkt zum Kreisverkehr als Zebrastreifen wie beim Friedhof verlegt wird.“ Der Bau der Leistungssporthalle und des Kinos würde dazu führen, dass der Verkehr in diesem Bereich zunehme und noch gefährlicher für Fußgänger und Radfahrer werde, so Baur.

An Fusts zweiter Station ist weniger los. Nur manchmal kommt einem „Im Rott“ ein Anwohner entgegen. Dennoch rät der 79-Jährige seinen Fahrschülern in der 30er-Zone zur Wachsamkeit. Meistens gilt, wie den Schülern bereits in der ersten Fahrstunde beigebracht wird, „Rechts-vor-Links“. An Straßen mit abgesenktem Bordstein, wie der Oer-, Schubert- oder Wagnerstraße, ist diese Regelung jedoch aufgehoben. Schnell herrsche dann Unklarheit, wer Vorfahrt hat. „Wenn ich mit Wiederauffrischern durch die Siedlung fahre, schütteln diese mit dem Kopf, weil sie das nicht wissen“, sagt Fust. „Da die Leute hier relativ langsam fahren, passieren aber zum Glück kaum Unfälle.“

Für die Stationen drei und vier geht es wieder Richtung Innenstadt. „Wenn eine Situation unklar ist, kann man diese durch Blinken klären“, meint der Fahrlehrer. In den Kurven Ostwall/Mühlenstraße und Wolfsberger Straße am „Hotel zur Post“ geschehe das aber nicht allzu oft. „Zum Beispiel Ostwallschüler, die die Mühlenstraße überqueren möchten, erkennen dann nicht, ob ein Autofahrer vom Ostwall kommend in die Neustraße fährt oder abbiegt.“

Der letzte Punkt führt nach Seppenrade, an dessen Hauptstraße Rechts-vor-Links herrscht. „Ich gehe hier schon mit einem kritischen Gefühl in die Verkehrssituation“, sagt Fust. Trotz 30er-Zone habe die Strecke zwischen Ampelkreuzung und Rosengarten noch den Charakter einer übergeordneten Straße, sodass Fahrzeuge etwa aus der Mollstraße leicht übersehen werden.

Ordnungsamtsleiter Pieper teilt die Bedenken: „Wir sind darüber mit der Straßenverkehrsbehörde im Gespräch.“ Er kann sich weiße Blockmarkierungen auf der Fahrbahn der Hauptstraße als Warnhinweis vorstellen. Bis dahin gilt hier wie auch an den anderen Punkten: Wachsamkeit – sowohl als Autofahrer, wie auch als Radfahrer und Fußgänger.