Der Wintermarkt rund um den Marktplatz und die St. Felizitas-Kirche ist in Lüdinghausen der Startschuss in die Veranstaltungssaison und erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, heißt es in einer Pressemitteilung von Lüdinghausen Marketing. Für viele Besucher ist er nach der weihnachtlichen Stubenhockerei und dem zünftigen Neujahrskater willkommener Anlass, endlich wieder einen gemütlichen Tag an der frischen Luft zu verbringen und kräftig durchzuatmen!

75 Markthändler und Aussteller

Rund 75 Markthändler und Aussteller aus der Region haben für den Markt am 6. Januar (Sonntag) gemeldet, um mit ihren Verkaufs- und Präsentationsständen von 11 bis 18 Uhr Straßen, Gassen und Plätze in einen großen Freiluft-Basar zu verwandeln. Viel zu entdecken gibt es dort allemal: Nützliches und Dekoratives für Haus, Hof und Wohnung Kunsthandwerk verschiedenster Art, modische Accessoires für Sie und Ihn, Wärmendes für die kalte Jahreszeit und so einiges mehr. Auch der Frühling schickt schon für gewöhnlich erste Vorboten in die Sortimentsauslagen.

Verkaufsoffen bis 18 Uhr

Die Lüdinghauser Kaufleute ergänzen ab dem Mittag das bunte Treiben. Um 13 Uhr öffnen sie Türen und Tore der gut sortierten Altstadtläden und unterbreiten den Besuchern zum Jahreswechsel viele verlockende Angebote. In der Bummelpause können Kinder auf dem Karussell am Marktplatz ihre Runden drehen. Bei knurrendem Magen helfen die zahlreichen Verzehrstände mit einer breiten Auswahl an Speisen und Getränken. Vom Stephanus-Brauwagen etwa gibt es frisch gezapftes Bier passend zur knackigen Bratwurst vom Stand gegenüber. Sind bei Kälte die Glieder etwas steif geworden, lassen Hände und Gemüt sich bestens an einer Tasse heißen Glühweins oder Kakaos erwärmen, heißt es abschließend.