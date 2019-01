Brückenbau und Dürresommer

„Die im besten Wachstum begriffenen Früchte lechzten, welches dem Auge des Wanderers klar hervorleuchtete, im Juni vergebens nach Regen und beweisen viele trocken liegende Grundstücke diese entbehrte Labung, indem deren Früchte abgestorben sind.“ Diese blumigen Worte notierte der Lüdinghauser Bürgermeister Josef Wormstall, wie ein Blick ins Stadtarchiv von Lüdinghausen zeigt. Auch vor 150 Jahren klagten die Menschen über Trockenheit. Betroffen war vor allem der Juni, was negative Auswirkungen auf die Ernte des Sommergetreides hatte.

Teuerung der Lebensmittel

Dabei hatte es Anfang des Monats noch Frost gegeben, was den Kartoffeln und dem damals offensichtlich hier noch angebauten Buchweizen geschadet und die Vizebohnen (grüne Gartenbohnen) vernichtet hatte. Dies hatte ein Teuerung der Lebensmittel zur Folge. Auch der Juli und August waren, so Wormstall, „trocken und die Hitze öfter für Menschen und Thiere wenig erträglich“. Sein Kollege, der für die Gemeinden Lüdinghausen Land und Seppenrade zuständige Amtmann Hülskötter schrieb in seinen Berichten an die Obrigkeit: „Die Weiden sind von der immerwährenden Hitze beinahe verbrandt“ So „richtiges“ Regenwetter setzte erst in der zweiten Oktoberhälfte ein.

Am 2. Juli gab es ein heftiges Gewitter, bei dem ein Blitz in den Turm der St.-Felizitas-Kirche schlug, was jedoch keinen Schaden anrichtete. Anders als der „große Sturm“ am 6./7. Dezember. Er entblößte zahlreiche Dächer, ganz gleich ob sie mit Stroh oder Ziegeln gedeckt waren. Der Amtmann berichtet, dass sechs Schuppen und Backhäuser „gänzlich umgewälzt“ worden waren und fährt fort: „In den Waldungen, besonders in den Tannenwäldern sind Bäume entwurzelt.“

Kuh vom Blitz erschlagen

Ein am 15. August nachmittags auftretendes Gewitter zündete das Haus der Witwe Brüse in Ondrup an. Eine Kuh des auf Vischering tätigen Rentmeisters Niesert wurde vom Blitz erschlagen. Am 3. Februar ertrank ein Arbeiter in einer Wasserkuhle des Seppenrader Steinbruchs Theißelmann (damaliger Besitzer Nimphius). Er war um 4 Uhr morgens aufgestanden, um die Kuhle leer zu pumpen. Als ihn seine Arbeitskollegen fanden und der Todesfall untersucht wurde, konnte niemand so recht erklären, warum der Arbeiter zu Tode kam, da der Wasserstand niedrig war.

In Seppenrade war die Mädchenschule fertiggestellt worden. Die Lehrerin erhielt ein Gehalt von 15 Talern und durfte in der Schule wohnen. Für die ein Jahr zuvor fertiggestellte Brücke im Ap (heute Brücke Klosterstraße an der evangelischen Kirche) beauftragte man den Maurermeister Dagge, ein Stadtwappen herzustellen und anzubringen. Vielleicht wollte man hier das Ergebnis eines jahrzehntelangen Ringens um Zuständigkeiten um den Bau und Unterhalt der Brücken über die drei damals noch bestehenden drei Steverarme festschreiben. Denn man hatte sich darauf geeinigt, dass für die Brücke über den Vischeringschen Steverarm die Bauerschaften zuständig seien, für die Brücke über die (heute in diesem Bereich verrohrte) Peperlake der Herr der Burg Vischering und für die Mühlensteverbrücke die Stadt.

Brückenschild mit Zahlendreher

Endlich gab es hier eine Steinbrücke anstatt der früheren meist kaum passierbaren Holzstege. Die Qualität der neuen Brücke hatte der Bauinspektor Spannagel in seinem bauamtlichen Attest im Januar 1868 allerdings infrage gestellt. Dabei bemängelte er Abweichungen von den gemachten Vorgaben und ein unakkurates Bild bei der Anordnung der Steine. Das Äußere lasse fürchten, dass sich die Brücke als äußerst instabil erweisen würde. Maurermeister Dagge wehrte sich gegen diese Verunglimpfungen: Einerseits habe er aufgrund der Änderungswünsche des Magistrats von den Plänen abweichen müssen, zum anderen habe er Probleme gehabt, das notwendige Material in der vorgegebenen Zeit zu erhalten. Das unakkurate Erscheinungsbild erklärte er mit der Vorgabe, für den unteren Teil der Brücke Seppenrader und den oberen Teil Selmer Bruchsteine zu verwenden. Schließlich einigte man sich darauf, dass dem Unternehmer sieben Prozent der Bausumme (insgesamt über 1064 Taler und acht Silbergroschen) abgezogen werden solle. Diese könne er dann einfordern, wenn die Brücke drei Jahre gehalten habe. Für die Erstellung des Wappens bekam Dagge zusätzlich sechs Taler.

Die Bögen der Brücke sind noch heute erhalten, der Aufbau wurde 1994 erneuert. Anstelle des 1868 angebrachten Stadtwappens findet sich heute eine neue Tafel. Die hier gezeigten Jahreszahlen enthalten bei der Zahl 1876, wie die alten Akten im Stadtarchiv belegen, einen Zahlendreher.