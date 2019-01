Mit zwei Bands aus Lüdinghausen beginnt das Konzertjahr im Ricordo: Bubble Trouble und The Black Caps sind am 19. Januar (Samstag) ab 20 Uhr zu sehen und zu hören.

Zunächst gehört die Bühne The Black Caps. Es handelt sich um eine vierköpfige Acoustic-Coverband, die Rock, Pop, Singer-Songwriter-Klassiker, als auch Musik aus den aktuellen Charts spielt.

33 Jahre Bubble Trouble

Bereits seit über 33 Jahren unterhalten Bubble Trouble, das der Legende nach Reifenpanne bedeutet, mit bläserbetontem Rhythm and Blues, Soul und Rock das Publikum. „Was damals als Spaßprojekt begann, gehört seitdem zur Musikszene des Münsterlandes“, heißt es in einer Ankündigung. „Den elf Musikern gelingt es, im schnelllebigen Musik-Business immer wieder mit groovendem Fundament, akzentuierten Bläserarrangements und markantem Gesang Klassiker der Rock-, Soul- und Rhythm-and- Blues-Geschichte sowie unbekanntere, aber nicht minder kraftvolle Songs zu neuem Leben zu erwecken und dabei das Publikum von den Stühlen zu reißen.“

Besonderer Livesound

Zahlreiche Auftritte im In- und Ausland, beim Hörfunk und Fernsehen haben die Musiker in all den Jahren über die regionalen Grenzen hinaus bekannt gemacht. „Dabei geht die Lust an der Improvisation so wenig verloren wie der Spaß auf der Bühne, die Kommunikation mit dem Publikum, bis der Funke überspringt und erst Füße und andere Gliedmaßen zum Mitwippen zwingt“, schreibt der Veranstalter. Das Repertoire beinhaltet ein breites Musikspektrum, das auch auf den CDs „Bad Influence“ und „Consequences“ zu hören ist. Wobei der charakteristische Bubble-Trouble-Sound und die Live-Präsentation ein besonderes Qualitätsmerkmal seien, wie es im Pressetext abschließend heißt.