Den Beifall werden sie bestimmt vermissen. Viele Jahre war der MCL Sangeslust (Männerchor Lüdinghausen) in den Tagen rund um Weihnachten zu Gast in den Lüdinghauser Altenheimen, um die frohe Botschaft der Geburt Christi auch stimmgewaltig zu verkünden. Damit ist jetzt Schluss. Die letzte Strophe ist verklungen. Der Chor löst sich auf. „Uns fehlt es an Nachwuchs“, beschreibt der stellvertretende Vorsitzende Erhard Hahn das Dilemma, das vor allem immer mehr Männerchöre zur Aufgabe zwinge. „Da sind wir kein Einzelfall“, sagt der 78-Jährige, der selbst seit 1979 dabei ist.

Das Durchschnittsalter der noch 24 Aktiven liege bei über 70 Jahren, der älteste hat schon neun Jahrzehnte auf den Stimmbändern. „Wir haben alles Mögliche probiert, um neue Mitglieder zu gewinnen“, sagt Hahn. Dabei sei es nicht beim Verteilen von Flyern und Handzetteln geblieben. Zuletzt habe man ein gänzlich ungewöhnliches Projekt gestartet: das Singen von Deutsch-Rock-Klassikern etwa von Grönemeyer, Westernhagen und Co. Der daraus folgende Auftritt im Kapitelsaal habe das Publikum begeistert. Zwei interessierte Männer habe das angelockt. Aber, die so bedauert Hahn, seien auch schnell wieder verschwunden. Was nicht nur die noch Aktiven, sondern auch Chorleiter Christian Przybyl recht ratlos zurückgelassen habe.

In den 1980er Jahren hatten die sangesfrohen Männer sogar eine Landsknechtsabteilung mit entsprechender Kostümierung.

Die Geschichte des Chores reicht bis ins Jahr 1896 zurück, in den 1966er Jahren seien dann zwei bestehende Chöre miteinander verschmolzen. Damals hätten bis zu 50 Männer an den Proben und Auftritten teilgenommen, weiß Hahn. Und die hätten sich durchaus hören lassen können. So seien über Jahre in der Festhalle von Naundrups Hof in Seppenrade Konzerte unter dem Titel „Miteinander – Füreinander“ organisiert worden – immer vor ausverkauftem Haus mit bis zu 1000 Zuschauern. Da seien sogar die bekannten „Westfälischen Nachtigallen“ zu Gast gewesen.

In der Hochzeit des MCL Sangeslust hat es sogar zwei Unterabteilungen gegeben: zum einen die zünftig in Blaukitteln gewandete Schar, die sich dem plattdeutschen Liedgut verschrieben hatte, und dann die Riege der Landsknechte. Die traten in den Originalen aus der Zeit des 30-jährigen Krieges nachempfundenen Kostümen auf und bereicherten mit ihren Auftritten in den 1980er Jahren so manches Stadtfest. Bis zu Auftritten im Fernsehen und der Halle Münsterland schafften es die Sänger. Für diese Truppe wurde bei den Lüdinghauser Bischoff-Werken sogar ein Kanonenrohr gegossen. Handgeschmiedete Hellebarden und Wappenschilde vervollständigten das Bild.

Aber auch diese Gruppen lösten sich auf – gleichfalls aus Altersgründen. Erhard Hahn, der aus einer musikalischen Familie stammt, bedauert den Niedergang sehr. Schon als 16-Jähriger sei er mit seinen Brüdern und dem Vater in seiner früheren Heimatstadt Wanne-Eickel in einem Chor aktiv gewesen. Das Aus des MCL Sangeslust geht nicht spurlos an ihm vorüber. „Es tut mir in der Seele weh“, sagt er.