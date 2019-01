Ein zweitägiger Selbstsicherheitskursus für Kinder stand in dieser Woche in der Ludgerischule auf dem Programm. Viel Action, aber auch ruhige Momente bestimmten dabei die Atmosphäre.

14 Jungen und Mädchen nahmen an diesem Angebot teil und erfuhren am ersten Tag zunächst, welche Gefühle es gibt und wie sie beim Gegenüber zu erkennen sind. Mit dem Ratespiel „1, 2 oder 3“ und Pantomimen trainierten die Kinder, Gefühle auszudrücken und wahrzunehmen.

In Konflikten behaupten

Am zweiten Tag probierten die Schüler selbstsicheres Verhalten aus. „Wenn man auf bedrohliche Situationen vorbereitet ist, kann man souverän reagieren“, wird der Schulsozialarbeiter Andre Bollmer in einem Pressebericht zitiert. In Rollenspielen übten die Kinder dann, „Stopp“ zu sagen und sich in Konflikten zu behaupten. Die eigenen Grenzen probierten die Jungen und Mädchen aus. Sie lernten auch, diese wahrzunehmen sowie frühzeitig zu benennen.

„In der Kombination mit spannenden und lustigen Spielen wie Krabbencatchen, Poolnudelspiel oder Räuberhauptmann erlebten die Kinder ereignisreiche Tage“, schreibt die Ludgerischule weiter. „Der Selbstsicherheitskursus wurde gut angenommen und hat allen viel Freude gemacht.“ So sei eine Wiederholung für die Osterferien geplant.

Ansprechpartner

„In Kooperation mit der Evangelischen Jugendhilfe Münsterland sind an allen drei Grundschulen Sozialarbeiter tätig, welche die Kinder im Alltag unterstützen. Außerdem sind sie für die Schüler und deren Eltern Ansprechpartner bei Sorgen und Problemen. In Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und dem Betreuungspersonal der OGS werden Angebote und Maßnahmen organisiert und umgesetzt“, heißt es abschließend.