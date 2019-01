Sprachen, Kreatives und mehr

Das neue VHS-Programm, das am Samstag (5. Januar) an die Haushalte verteilt wird, hält in Lüdinghausen und Seppenrade ein vielfältiges Weiterbildungsangebot mit 209 bewährten, aber auch neuen Kursen und Veranstaltungen bereit.

Sprachbegeisterte können Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch und Norwegisch lernen. Neu ist der Kursus „Smalltalk in business and in every day situations“ mit VHS-Kursleiter Guido Mielke. „Verstärkt wird das Kursleiterteam zudem durch Yvonne Scholten, die viele Jahre in Amsterdam gewohnt hat und voller Begeisterung für die schöne Sprache unseres Nachbarlandes steckt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie bietet ab diesem Semester einen Niederländisch-Kursus für Anfänger in Lüdinghausen an. Einen Einblick in die arabische Sprache und Kultur bekommen Interessierte in einem Wochenend-Schnupperkursus. Dieser wird geleitet von Mohammed Najimi, der in seinem Heimatland Marokko Germanistik studiert hat und nun seit einigen Jahren in Deutschland lebt. Hier hat er Deutsch als Fremdsprache studiert und unterrichtet sowohl Arabisch als auch Deutsch als Fremdsprache in Integrationskursen.

Einstufung für Sprachkurse

Ein Serviceabend mit der Möglichkeit, sich entsprechend der eigenen Sprachkenntnisse kostenfrei in den passenden Sprachkursus einstufen zu lassen, findet am 14. Januar (Montag) von 16.30 bis 19.30 Uhr im Bauhaus an der Burg Lüdinghausen statt.

Auch im Bereich Kultur/Gestalten/Freizeit hat die VHS im ersten Halbjahr ein breitgefächertes Angebot: So gibt es die Möglichkeit, einen Sportbootführerschein zu machen oder mit einem Segelflug die Faszination des lautlosen Gleitens zu erleben. Frank Schlottbohm bringt zudem seit vielen Jahren Teilnehmer mit dem Schnupperkursus Motorflug zum Fliegen. Nun zeigt er auch den Umgang mit Drohnen-Fluggeräten. In einem Tagesworkshop vermittelt er Kenntnisse im Luftrecht und bereitet auf die Online-Prüfung für den Drohnen-Führerschein vor. Neu im Angebot ist auch die gelernte Gärtnerin und freischaffende Gartenplanerin Gabriele Christensen. Sie zeigt, wie pflegeleichte Staudenbeete als Alternative zu Kiesgärten angelegt werden.

Musik und Kunst

Weiterhin im Programm finden sich Gitarrenkurse, Veeh-Harfe-Kurse, Aquarell- und Acrylmalkurse, Karikatur- und Portraitzeichnen, der Tagesworkshop „Skulpturen schnitzen mit der Kettensäge“, Hundeerziehung, Schmink-, Näh- und Strickkurse, Farb- und Stilberatung, ein Wochenend-Workshop zur Schmuckherstellung, Reise- und Astronomievorträge, ein Fotografie-Grundkursus sowie mehrere Fototouren.

Fit ins Jahr starten können die VHS-Teilnehmer in zahlreichen Sport-, Gesundheits- und Entspannungskursen von autogenem Training, Yoga und Pilates über Body-Fitness und Rückengymnastik bis hin zu Tanzkursen, „Salsation“-Fitness oder einer Pole-Dance-Schnupperstunde – einem Fitnesstrend, der Kraftsport, Akrobatik, Turnen und Spaß am Tanzen verbindet. In einem neuen Wirbelsäulengymnastik-Kursus in der Burg Lüdinghausen, der dienstagabends stattfindet, zeigt die gelernte Physiotherapeutin Marion Oberholz, wie die Teilnehmer ihren Rücken stärken oder einfach etwas für ihr Wohlbefinden tun können. „Interessierte können zudem in verschiedene Sportarten wie Badminton, Kung Fu, Skateboarden, Tennis und Volleyball reinschnuppern“, heißt es im Pressetext weiter.

Im Bereich Beruf und Digitale Medien können Teilnehmer Grundlagenkenntnisse der Buchführung erlangen, in das Tastschreiben einsteigen, Office-Programme erlernen, Bilder mit Photoshop Elements bearbeiten sowie die Möglichkeiten ihres Smartphones oder Tablets besser kennenlernen.

Die Veranstaltungsreihe „Wein und Wort“ in Kooperation mit Wein Stork und der Buchhändlerin Alexan­dra Rempe startet mit Karen Duve am 10. April (Mittwoch) in der Burg Vischering.