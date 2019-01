Shoppen nur im 300-Meter-Radius

Wird ein Stadtfest gefeiert, darf nach Herzenslust eingekauft werden. So ist es schon seit vielen Jahren. Nun allerdings hat Verdi den Sonntagsöffnungen den Kampf angesagt. Das hat auch Auswirkungen auf die damit verbundenen Veranstaltungen in der Steverstadt. Die gute Nachricht vorab: Der verkaufsoffene Sonntag zum Westfälischen Wintermarkt am Sonntag (6. Januar) findet statt, wie die Stadt Lüdinghausen mitteilt. Jedoch mit Einschränkungen: Nur innerhalb eines 300-Meter-Radius um den Marktplatz als Schwerpunkt des Stadtfestes dürfen die Geschäfte aufmachen, erklärt die Verwaltung in einem Pressetext.

„Kurz vor Weihnachten wurde die Stadt Lüdinghausen mit einem Schreiben vom Verwaltungsgericht Münster überrascht, in dem mitgeteilt wurde, dass die Gewerkschaft Verdi, Bezirk Münsterland, einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt sowie eine gleichlautende Klage eingereicht hat“, heißt es in der Mitteilung. „Darin wurde die Forderung aufgestellt, dass die Verkaufsstätten am 6. Januar 2019 nicht auf der Grundlage der ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt Lüdinghausen vom 16. Dezember 2016 geöffnet sein dürfen. Als Begründung wurde angeführt, dass bei der Freigabe eines verkaufsoffenen Sonn- oder Feiertags aus Anlass eines Marktes die öffentliche Wirkung der anlassgebenden Veranstaltung gegenüber der typisch werktäglichen Geschäftigkeit der Ladenöffnung im Vordergrund stehen müsste.“ Nach einer Erwiderung der Stadt sei ein Vergleich erzielt worden, der den verkaufsoffenen Sonntag ermögliche – aber eben nur mit der bereits erwähnten Einschränkung, die nicht gerade auf Begeisterung stößt.

Verwirrung

Katrin Pottmeyer macht sich Sorgen, dass die Regelung für Verwirrung bei den Kunden sorgt – und für Verärgerung, wenn diese vor verschlossener Tür stehen. So dürfen zwar ihre beiden Geschäfte in der Innenstadt öffnen, der Northland-Store und Pottmeyer Wäsche, nicht aber das Modehaus Pottmeyer an der Lindenstraße. Das hat das Unternehmen bereits in einer Zeitungsanzeige kundgetan, außerdem soll es vor Ort einen Aushang geben. „Das ist doch widersinnig“, findet die Geschäftsführerin. „Anzeigen schaltet man, damit die Kunden kommen. Jetzt haben wir Geld dafür ausgegeben, damit die Kunden wegbleiben.“ Für die Motive von Verdi habe sie durchaus Verständnis, fordere aber einen maßvollen Umgang. „Es geht in Lüdinghausen um insgesamt vier Sonntage im ganzen Jahr“, betont Pottmeyer. Sie sieht den Einzelhandel in den kleinen Städten schon jetzt im Nachteil: „Durch die Regelung werden uns wichtige Verkaufsstunden genommen, die nicht ersetzt werden können“, klagt die Geschäftsführerin. „Im Zeitalter des Internethandels und der 24- Stunden-Versorgung muss doch unbedingt versucht werden, den stationären Handel und somit auch die Städte zu stärken. Was haben die Mitarbeiter davon, wenn sie durch Schließung der Läden ihren Arbeitsplatz verlieren?“

Ausgleich

Ähnlich sieht es Frank Schipper von Euronics XXL, der Elektronikhändler ist beim Wintermarkt ebenfalls außen vor. „Wir sind seit 14 Jahren in Lüdinghausen und haben immer mitgemacht“, informiert der Geschäftsführer. „Umso bitterer für uns, den Kunden erklären zu müssen, dass wir jetzt nicht geöffnet haben. Warum ist es dort möglich und hier nicht? Das lässt sich schwer verständlich machen.“ Für seine Mitarbeiter sieht er durch den verkaufsoffenen Sonntag keinen Nachteil. „Für einen halben Tag Arbeit gibt es einen ganzen Tag Ausgleich“, erklärt er. „Außerdem ist das für die Verkäufer auch ein Erlebnis.“

„Es ist schon gut, wenn auch die innenstadtnahen Geschäfte aufhaben“, zeigt sich Lars Werkmeister, Geschäftsführer von Lüdinghausen Marketing, gegenüber der eingeschränkten Sonntagsöffnung ebenfalls skeptisch. „Toll finde ich das nicht“, macht er seine Meinung zur neuen Regelung deutlich. „Die meisten Leute haben an den verkaufsoffenen Sonntagen Zeit und bringen Geld in die Kassen.“ Auch Werkmeister sieht ein Verständnisproblem: „Ich halte die Gesetzgebung für die Leute, die einkaufen wollen, für schwer nachzuvollziehen. Da würde ich mir eine Vereinfachung wünschen.“