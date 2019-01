Kein Platz für die Toten

„Am 2. November fand unter reger Beteiligung des Publikums durch den hiesigen Pfarrer die feierliche Einweihung des neuen Begräbnisplatzes für die hiesige katholische Kirchen-Gemeinde statt.“ Was hier der Lüdingerhauser Bürgermeister Josef Wormstall in seinem Bericht an die Obrigkeit am Ende des Jahres 1868 stolz berichtet, ist eigentlich ein Beleg dafür, dass auch früher die Verwirklichung mancher Projekte Jahrzehnte dauerte.

Bis vor 150 Jahren wurden die katholischen (und damit fast alle) Einwohner auf dem Kirchhof begraben. Behördlich erwünscht waren die Begräbnisse mitten in der Stadt schon lange nicht mehr. 1809, während der napoleonischen Jahre, erhielt Maire (Bürgermeister) Funcke die Aufforderung von oben, den Begräbnisplatz an einen Ort außerhalb der Stadt, entfernt von Häusern, zu verlegen. Auf dem heutigen Kirchplatz standen zur Mühlenstraße hin mehrere Gebäude. Die Zeiten waren unruhig, und so beschränkte sich der Bürgermeister darauf anzuweisen, dass in dem Bereich zu dieser Häuserzeile hin nicht mehr beerdigt werden durfte.

Anweisung

Als 1814 die Preußen endgültig die Macht im einstigen Fürstbistum Münster übernommen hatten, erging an Funcke – nun als preußischer Bürgermeister betitelt – erneut die Anweisung, für die Verlegung des Friedhofes zu sorgen. Funcke machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück. Doch angesichts der Bodenverhältnisse war dies nahezu unmöglich. Im Tal der Stever war es fast überall zu nass. Gegen die Verlegung an einen trockeneren Ort weit vor den Toren protestierte zudem der Pastor, da der Weg für die Sargträger und die Schulkinder zu weit sei. Verhandlungen über die damals noch unbebauten Grundstücke hinter dem Mühlentor, das wenige Meter hinter der heutigen Familienbildungsstätte stand, führten zu keinem Ergebnis. Auch musste hier das Terrain um mehr als einen Meter angeschüttet werden.

Ein erneuter landrätlicher Vorstoß in den 40er-Jahren zeitigte wiederum keinerlei Ergebnis. Die Südwiesengemeinschaft am trockneren Geestkamp wollte kein Grundstück abgeben. Das Geld, um Land vor dem Mühlentor aufzuschütten, war nicht vorhanden. Und der damalige Pfarrer Rohling hielt die Friedhofsverhältnisse in Lüdinghausen ohnehin für angemessen und ausreichend. Die unmittelbare Nähe zu Häusern sowie einem öffentlichen Fußweg stellten für ihn keinen Nachteil dar. Doch ein Begräbnisplatz mitten unter den Lebenden war damals nicht nur aus gesundheitspolizeilichen Gründen nicht mehr für alle selbstverständlich.

Friedhofskultur

Eine etwas andere Friedhofskultur forderte der Landrath Graf von Schmising 1841 in einem Schreiben: „Auch vom Standpunkte religiösen Gefühls betrachtet, kann die Verlegung der bisherigen Begräbnisplätze aus den Städten und Dörfern nur höchst erwünscht sein. Es fehlen nämlich diesen Plätzen durchaus jene Eigenschaften, welche die Achtung, Liebe und Dankbarkeit der Hinterbliebenen gegen ihre Todten gebieten, jene Eigenschaften, welche fähig sind, dem Herzen wohlthuende Erinnerungen an die Vorfahren zu erwecken, der Seele das Bild der Sterblichkeit vorzuführen, und sie zu ernsten Betrachtungen des Jenseits zu stimmen.“ Da auf und in der Nähe des Kirchhofes verschiedenste Aktivitäten stattfanden, fuhr er fort: „Durch solche profanen, zur täglichen Gewohnheit gewordenen Gebräuche werden nur zu sehr jene heilsamen Erinnerungen vermischt, und die Ruhestätte der Gestorbenen wird im eigentlichen Sinne entweiht.“

Die Jahre gingen ins Land, die Bevölkerung wuchs und damit auch das Problem. Manchmal musste nach einer Frist von weniger als sieben Jahren überbeerdigt werden. Anfang der 60er-Jahre gab es eine erneute dringende Aufforderung von Regierungsseite an den Bürgermeister, den Begräbnisplatz zu verlegen. Wieder wurden die Örtlichkeiten im Bereich Geest und entlang der Mühlenstraße diskutiert – naturgemäß weitgehend mit den gleichen Argumenten. Einschränkend kam noch der Plan hinzu, für eine damals projektierte Eisenbahnlinie Essen-Münster vor dem Mühlentor einen Bahnhof zu errichten.

Verhandlungen

Bürgermeister Wormstall führte erneut viele Verhandlungen: Mit der Landgemeinde Lüdinghausen wurde über eine finanzielle Beteiligung am Bau gesprochen. Die vorrangige Option eines Bahnhofs an dieser Stelle wurde aufgehoben und einige Privatleute wurden davon überzeugt, ihr Gartenland zu tauschen. Zur sinnvollen Abrundung des Grundstücks benötigte man aber auch ein Stück Land des katholischen Pastors Kersting. Doch dieser wollte es im Einvernehmen mit seinem Bischof nur abgeben, wenn es sich um einen katholischen Friedhof handeln würde. Dies war auch durchaus möglich, da sowohl die jüdische als auch die evangelische Gemeinde einen eigenen Friedhof hatten. Wenn es sich um einen rein katholischen Begräbnisplatz handelte, mussten auch Bau und Finanzierung in den Händen der Kirchengemeinde liegen. Die verfügte aber gerade nicht über das notwendige Kapital. Schließlich einigte man sich darauf, dass die Kirche das von den politischen Gemeinden ausgelegte Geld im Laufe der nächsten Jahre zurückzahlen sollte. So übergab der Bürgermeister 1867 das bereits in Angriff genommene Bauprojekt an die Kirche. Im Oktober waren weite Teile des Planums fertig, aber eröffnet werden konnte der Friedhof erst 1868.

Trotz aller Aufschüttungen und Drainagemaßnahmen galt auch dieser als zu nass. Die ungünstigen Bodenverhältnisse, die wachsende Bevölkerung und der geschrumpfte Bedarf an Weideland im Bereich der Südwiese waren der Grund, den Begräbnisplatz in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf die trockenere Geest zu verlegen. Noch heute erinnert die Kapelle an der Mühlenstraße an den einstigen Friedhof.