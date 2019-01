Öffnungsregelung stößt auf Kritik

Der Westfälische Wintermarkt wurde seinem Ruf als Publikumsmagnet am Sonntag einmal mehr gerecht. Der Markt in Kombination mit dem verkaufsoffenen Sonntag lockte sowohl die Lüdinghauser als auch Besucher aus dem übrigen Münsterland und dem Ruhrgebiet in die Innenstadt. An den rund 75 Ständen gab es Leckeres, Schönes und Nützliches von Händlern aus der Region zu entdecken. Das Angebot reichte von Dekoartikeln und Handwerkserzeugnissen über Küchengeräte und Utensilien für den Hausputz bis zu Kleidung, Taschen und Schmuck.

Wer es sich in Ruhe schmecken lassen wollte, legte an den Tischen und Bänken auf dem Marktplatz eine Pause eine. Dort wartete auch ein Karussell auf den Nachwuchs. Die Geschäfte am und um den Marktplatz lockten mit ihren Angeboten zahlreiche Kunden an. Der verkaufsoffene Sonntag anlässlich des Wintermarktes beschränkte sich dieses Mal jedoch auf den unmittelbaren Innenstadtbereich. Geschäfte außerhalb eines 300-Meter-Radius um den Marktplatz mussten geschlossen bleiben. Eine entsprechende einstweilige Anordnung hatte die Gewerkschaft Verdi beim Verwaltungsgericht Münster erwirkt (WN berichteten).

Wintermarkt in Lüdinghausen 1/24 Der Wintermarkt in Lüdinghausen hat bereits Tradition und zieht auch viele Besucher aus dem Umland an. Foto: Arno Wolf Fischer

Der Wintermarkt in Lüdinghausen hat bereits Tradition und zieht auch viele Besucher aus dem Umland an. Im Folgenden weitere Impressionen der Veranstaltung. Foto: Arno Wolf Fischer

Seit mehr als acht Jahren kommt Holger Wallert zum Wintermarkt, um seine Textilwaren zu verkaufen, und das hat seinen Grund: „Der Markt gefällt mir gut. Er ist ein schöner Beginn für das Marktjahr“, lobte der Gelsenkirchener Händler. Für die Neuregelung des verkaufsoffenen Sonntags zeigte er indes wenig Verständnis: „Das finde ich nicht gerecht. Der lokale Handel hat es mit der Konkurrenz aus dem Internet schon schwer genug. Und gerade wenn so viele Auswärtige in die Stadt kommen, sollten alle Geschäfte davon profitieren dürfen.“ Noch länger auf dem Wintermarkt im Dienst ist Annegret Möllers. Sie reist schon seit rund 30 Jahren aus Everswinkel an, um hier ihre Stoffe anzubieten. „Lüdinghausen ist eine attraktive Stadt, mir gefällt es hier sehr gut. Man merkt, dass die Leute nach den Feiertagen wieder raus wollen und dafür auch von weither kommen“, so Möllers. Besonders wichtig ist ihr das Zusammenspiel von Markthändlern und lokalem Einzelhandel: „Je mehr Geschäfte offen haben, desto besser läuft auch für uns das Geschäft. Wir ergänzen uns.“

Die Meinungen der Besucher zur neuen Regelung für die Geschäfte sind gespalten. „Ich bin ja hauptsächlich wegen der Marktstände hier und bleibe in der Innenstadt, deshalb betrifft mich das eigentlich nicht“, meinte Ute Neumann aus Datteln. Ähnlich äußerte sich Jörg Richter, der dennoch zu bedenken gab: „Auch wenn sich die Leute natürlich in der Altstadt sammeln, sollten die weiter entfernten Geschäfte doch selbst entscheiden können, ob es sich für sie lohnt, zu öffnen.“ Uwe Braun aus Recklinghausen war sich sicher: „Wenn es schon einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, dann doch bitte überall in der Stadt. Es gibt bestimmt viele Leute, die auch ein bisschen weiter durch die Stadt spazieren.“

Bis in den späten Nachmittag hinein hielt das geschäftige Treiben im Zentrum an. Der Wintermarkt fügt sich dabei in die Zeit zwischen den Weihnachtsmärkten und dem Jahresauftakt der meisten Stadtmärkte ein und bildet den Startschuss zum Lüdinghauser Veranstaltungsjahr.