Einmal Offizier, immer Offizier

Die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Bechtrup auf dem Hof Hüser/Schubert am Samstagabend war von Zufriedenheit gekennzeichnet. Zunächst lobte der Vorsitzende Thomas Evers die Schützenbrüderschaft. „Dass im letztem Jahr ohne Schützenfest trotzdem so viele Leute zu Aktionen kamen, zeigt die Verbundenheit zum Verein“, betonte er. Der anschließende Jahresbericht mit vielen Fotos belegte seine Aussage.

Nach einem Kassenbericht im Schnelldurchlauf kam es dann zu den für das nächste Schützenfest relevanten Offizierswahlen. Dabei zeigten sich die Vereinsmitglieder zufrieden mit dem bisherigen „Personal“, welches ohne Gegenstimmen wiedergewählt wurde. Somit bleibt Andreas Domhöver Oberst, Theo Hülsbusch Major, Ludger Wiedau Hauptmann und Dirk Sobbe Feldwebel. Die Fahnenoffiziere um Markus Sobbe, Frank Schoppmann und Bernd Krüskemper bleiben auch dieselben, bekommen aber Verstärkung durch Benedikt Kuhlmann, der neuer vierter Fahnenoffizier sein wird. Als Oberstabsarzt fungiert weiterhin Hubert Sobbe, die Adjutanten werden Carsten Schoppmann und Thomas Große-Wiesmann sein. Einzig bei den Königswagenfahrern gibt es einen Wechsel. Klaus Ebing gibt sein Amt ab, so dass Bernd Wienhölter sich mit Rainer Schiefenhövel das Steuer teilen wird. Nachdem diese Wahlen „ziemlich zügig“, wie Evers es formulierte, erledigt waren, genehmigte sich die Schützengemeinschaft eine kleine Pause mit Essen und Getränken.

In der zweiten Hälfte der Versammlung wurde über eine Änderung des Schützenfestablaufs abgestimmt, da der Königsball zuletzt immer weniger Anklang fand. In diesem Jahr wird die Generalprobe am Donnerstag sein. Das Vogelschießen mit anschließender Proklamation des neuen Königspaars soll am 7. Juni (Freitag) ab 18 Uhr stattfinden. Das Antreten und der anschließende Königsball sind die Programmpunkte am 8. Juni (Samstag). Am Pfingstmontag (10. Juni) werden die Feierlichkeiten mit der Messe und einem anschließenden Frühschoppen beendet. Wann das Kinderschützenfest stattfinden soll, wird noch beraten werden. Das beschlossen die insgesamt 71 erschienenen Mitglieder in der Versammlung am Samstagabend.