„Die Schankerlaubnis ist beantragt, genauso wie die Umzugsgenehmigung“, berichtete Markus Wittkemper, Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft „Stabil daobi“, am Sonntagabend bei der Jahreshauptversammlung im Dorfkrug.

„Wir haben ein Spitzenprogramm“, fasste er den vorangegangen Bericht von Tobias Schlütermann zusammen. So gebe es für den Kinderkarneval am 3. März (Sonntag) eine Vielzahl von Seppenrader Akteuren, vor allem Jugendgruppen wie die Einradgruppe von Fortuna oder die Tetekumer Minifunken. Auch ein Clown soll für mächtig Spaß sorgen. Am 4. März (Montag) gehe es mit den Ambossfunken und den Tetekumer Funken weiter, genauso wie mit ein wenig Comedy mit den Dorfpomeranzen und den Crazy Ladyboys. Musikalisch dürfen sich die Besucher auf Auftritte der Swingersöhne, Schlagersänger Josef Has­sing, der Band „Motion“ und DJ Christian Willmer freuen.

Geschäftsführer Antonius Schlütermann gab den Mitgliedern einen launigen Rückblick auf das vergangene Jahr. Neben den Besuchen der Karnevalsfeiern von befreundeten Vereinen wie „Ümmes de Ollen“ oder „Blaupunkt Heide“ hieß es dann in der Karnevalswoche „die Ärmel hochkrempeln“, um das Festzelt für die eigenen Feierlichkeiten herzurichten. Dabei gingen die Besucherzahlen in 2018 etwas zurück, wie der Geschäftsführer berichtete. „Mittlerweile ist der Donnerstag unser Sorgenkind“, sagte Schlütermann. Der Kinderumzug und die Party am Rosenmontag seien jedoch gut besucht gewesen, ebenso die traditionelle Bacchus-Party im November.

„Wir haben es geschafft, eine schwarze Null zu schreiben, trotz einiger Sonderposten“, verkündete Kassierer Jürgen Gossmann. Auch er betonte noch einmal den Rückgang der Besucherzahlen bei der Altweiberparty. Gerade Jugendliche ziehe es zu anderen Feiern in der Umgebung. Jedoch merkte Gossmann an: „Mit der positiven Entwicklung des Rosenmontags darf es gerne so weitergehen.“

Die Kassenprüferinnen Lina Berndstrotmann und Hannah Dammann hatten keine Beanstandungen, daher war die Entlastung des Vorstandes reine Formsache. Als neue Kassenprüferin wurde, neben Hannah Dammann, Christin Vormann gewählt.

Am Ende lobte Wittkemper noch einmal den Einsatz aller ehrenamtlichen Helfer und stellte zufrieden fest: „Wir sind ein toller, verrückter Haufen.“