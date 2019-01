Die Karnevalsfeierlichkeiten beginnen am 28. Februar (Donnerstag) mit der Weiberfastnacht-Party im Zelt auf dem Festplatz „Kastanienallee“. Am 3. März (Sonntag) steigt der Kinderkarneval mit Umzug durch das Dorf. Am 4. März (Montag) gibt es dann noch einmal eine große Kehrausfete mit Programm und musikalischer Unterhaltung. Titel