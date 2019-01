Konzentriert sitzt Hendrik Lensing am Schlagzeug, die Augen geschlossen und den Sound seiner neuen Jazzband „Leerik“ per Kopfhörer auf den Ohren. Ihm gegenüber sitzt Dieter Steffan, durch einige Meter und eine dicke Glasscheibe getrennt, und kümmert sich um die Drum-Aufnahmen im Luna-Tonstudio am Baumschulenweg. Es braucht ein paar Anläufe, dann ist das Werk perfekt. Kein Wunder, wenn zwei Profis aufeinandertreffen.

Steffan leitet seit 2018 das Tonstudio in Lüdinghausen. Dieses ist eigentlich das Werk von Bernd „Natze“ Schöler, der Mitte 2017 verstorben ist. Dort wurden über Jahre Hits gemacht und der neue deutsche Schlager weit nach vorne gebracht. Bernd Schöler produzierte eine lange Zeit sehr erfolgreich den Schlagerstar Olaf Henning. Und mit dem Erlös aus diesem Projekt und weiteren Großaufträgen mit namhaften Plattenfirmen konnte er sich dieses hochmoderne Tonstudio einrichten.

Veränderungen

Doch diese Zeiten sind vorbei. Nicht nur, weil der Gründer nicht mehr dabei ist. Auch die gesamte Musikindustrie hat sich aufgrund der Digitalisierung sehr verändert. „Die Bands verkaufen praktisch keine Platten und CDs mehr“, erläutert Steffan. Und da das Streamen für die Musiker kaum Erlöse bringt, sind diese finanziell fast ausschließlich auf Live-Auftritte angewiesen. Zwar werden dafür professionelle Aufnahmen – wie sie im Luna-Tonstudio gemacht werden können – noch benötigt, doch die Etats sind kleiner geworden. Und viele Amateur-Bands würden es dann vorziehen, Demo-Aufnahmen mit eigener Technik zu erstellen.

Kontakte

All das hat aber Steffan nicht davon abgehalten, im vergangenen Jahr als Selbstständiger die Studioleitung zu übernehmen. Er ist bereits seit vielen Jahren in dem Tonstudio tätig und kennt sich nicht nur aufgrund seines abgeschlossenen Studiums als Audio-Engineer bestens mit der komplizierten Technik aus. Zusammen mit Schöler zeichnete er für viele erfolgreiche Produktionen verantwortlich. Er weiß aber auch, dass er an diese alten Zeiten aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen nicht wird anknüpfen können. Er setzt zur Akquise von Kunden neben der hochwertigen technischen Ausstattung vor allen Dingen auf viele Kontakte und Netzwerke, nicht nur über den aus Lüdinghausen stammenden Profi-Drummer Lensing. Steffan wird auch vielfach als Techniker für Live-Auftritte gebucht – ein sicherer Broterwerb auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Möglichkeit, Musiker zu Studioaufnehmen nach Lüdinghausen zu locken.

„So hoffe ich, dass jetzt wieder immer mehr Leben in das Tonstudio einzieht“, zeigt sich Sound-Ingenieur vorsichtig optimistisch. Denn er ist davon überzeugt, dass sich trotz der Veränderungen durch die Digitalisierung im Musikgeschäft mit all ihren Nebeneffekten letztlich die Qualität behaupten wird.