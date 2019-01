Bei einem Unfall auf der B 235 in Lüdinghausen wurden am Montag vier Fahrzeuginsassen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 51-jähriger Lüdinghauser gegen 16.50 Uhr aus Richtung Senden kommend auf der Bundesstraße unterwegs, als er kurz hinter der Gaststätte Schwenken mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er frontal mit dem Wagen einer Münsteranerin zusammen. Die Frau, der Lüdinghauser sowie dessen sechs und elf Jahre alte Kinder, die mit im Auto saßen, wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Löschzug Lüdinghausen der Freiwilligen Feuerwehr war mit 32 Kräften vor Ort, um die Unfallstelle auszuleuchten und bei der Bergung der Fahrzeuge zu helfen. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 35 000 Euro. Die B 235 war bis in den frühen Abend komplett gesperrt.