Die Basargruppe aus dem Don-Bosco-Haus unterstützt schon seit über 40 Jahren Missionsprojekte in der ganzen Welt mit dem Erlös aus dem großen Basar im Rahmen des Weihnachtsmarktes. Bei einem Dankeschönfrühstück für die ehrenamtlichen Helferinnen am Dienstag stellten die Schwestern Raquel und Patrizia von den Oblatinnen der makellosen Jungfrau Maria aus Burlo ihr Projekt in Peru vor, das – neben weiteren Projekten in Peru oder Paraguay – mit einer großen Spende der Basargruppe unterstützt wird.

Die beiden spanischen Ordensfrauen gaben zunächst einen kurzen Einblick in ihren jungen Orden, der 1997 in Madrid gegründet wurde, und zu dem heute 19 Schwestern und zwei Vornovizinnen aus insgesamt sieben verschiedenen Ländern gehören. 2017 wurde eine Kommunität in Burlo gegründet. Und diese möchte nun eine weitere Gemeinschaft in Peru bilden, für die die Spende aus Seppenrade bestimmt ist.

Im kleinen Dorf Morán Lirio in der Provinz Cajamarca im Norden Perus, 3500 Meter hoch gelegen und ohne asphaltierte Straßen, hat die Gemeinde dem Orden ein Grundstück geschenkt. „Wir haben das Leben dort bei einem Besuch im letzten Jahr kennengelernt. Es bleibt für uns unvergesslich“, sagte Schwester Raquel. Mit Unterstützung von jungen Leuten wurden die Kirche renoviert und verschönert, viele Aktivitäten mit Kindern unternommen und diese auf die Erstkommunion sowie die Firmung vorbereitet. Bis zu eineinhalb Stunden sind einige Kinder dort auf dem Schulweg unterwegs. Dass die Spende, die Hedwig Nibbenhagen im Namen der Basargruppe anschließend überreichte, sehr gut angelegt ist, war dem Beifall der Frauen nach dem interessanten Vortrag zu entnehmen.