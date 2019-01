Wer über Gott rede, müsse auch in Widersprüchen reden, dürfe Zweifel hegen, sagt Pfarrerin Silke Niemeyer von der evangelischen Kirchengemeinde. Um diesen Widersprüchen und Zweifeln Raum zu geben, bietet sie im Januar die Gottesdienstreihe „Ich glaube an Gott!?“ samt einem „Abend der offenen Fragen“ an. „Das Angebot ist ein Experiment. Es richtet sich ausdrücklich an Gläubige und Ungläubige“, betont Niemeyer. Und: „Ich hoffe, dass es die Leute anspricht.“

Die Idee dazu kam ihr nach ihrer Predigt beim ökumenischen Wortgottesdienst Heiligabend an der Burg Vischering. Auch dort hatte sie ausdrücklich nicht nur gläubige Christen, sondern eben auch Skeptiker, Suchende und Nichtgläubige angesprochen. Mit dem Titel „Ich glaube an Gott“ nimmt sich die Pfarrerin das Glaubensbekenntnis vor und stellt die Frage nach dem Glauben schlechthin. Wie glauben wir an Gott – den Vater, den Allmächtigen, den Herrn, den Schöpfer? Wer könne heute noch etwas mit diesem Glaubensbekenntnis anfangen? Wo doch dort das Vater-Bild sehr autoritär besetzt sei.

Durch die besondere Ansprache solle den Besuchern der Gottesdienste ein anderer Zugang zum Glaubensbekenntnis eröffnet werden, so der Ansatz Niemeyers. Auch für sich selbst habe sie eine Deutung des Textes gefunden, der es ihr erlaube, ihn mitzusprechen. „Mit der Vorstellung von Gott als Superpotentat kommen wir nicht weiter“, ist Niemeyer überzeugt.

Im Rahmen der Gottesdienste werde es anders als in einer üblichen Predigt Pro- und Contra-Impulse geben. „Glaube und Unglaube“, so die Pfarrerin existierten immer nebeneinander. Sie sollten „Denkanstöße geben“, wünscht sie sich. Am Ende erhielten alle die Gelegenheit, ihre Fragen, Anregungen und auch Zweifel schriftlich auf Zetteln zu hinterlassen. Diese könnten dann bei der Abschlussveranstaltung am 31. Januar (Donnerstag) im evangelischen Stephanus-Gemeindezentrum thematisiert werden. „Ich selbst gehe da offen rein“, sagt Niemeyer.