Karl Marx auf Wiedervorlage

„Gut 400 Jahre nach Beginn des Dreißigjährigen Krieges und 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges leben wir heute in einer vielfältig gespaltenen Welt, in der Vertrauen in ein friedliches und verlässliches Zusammenleben der Völker immer mehr zu schwinden scheint. Der Kampf um geopolitische Einflüsse und Vorherrschaft, aus Verunsicherung gespeiste neue Nationalismen, egoman-autoritäre Machthaber, gewaltbereite religiöse Extremisten . . . – organisierter Unfrieden hat viele Gesichter“, heißt es in einer Pressemitteilung des Theologischen Forums Lüdinghausen.

Ein umstrittener Denker

Dass der freie Markt in einer globalisierten Weltwirtschaft der Heilsbringer schlechthin sei, gilt für die Anhänger des Neoliberalismus als eine mit fast religiösem Ernst vorgetragene Überzeugung. Andere meinen, wo allein Bilanzen und globale Kapitalmärkte noch zählen, blieben ökologische Rücksichten sowie Freiheit und Würde des arbeitenden Menschen über kurz oder lang auf der Strecke.

Den 200. Geburtstag von Karl Marx im Mai 2018 will das Theologische Forum zum Anlass nehmen, neu über die Anliegen dieses Gesellschaftstheoretikers nachzudenken. Der münsterische Philosoph Michael Quante, der sich auch als Marx-Forscher einen Namen gemacht hat, ordnet diesen „umstrittenen“ Denker in seinen historischen Kontext ein und prüft auch die Aktualität der Ergebnisse seiner historisch-gesellschaftlichen und ökonomischen Analyse.

Ein Weltveränderer

Die Veranstaltung „Die Welt in Aufruhr – das humanistische Denken von Karl Marx zwischen Menschenwürde und Kapitalismuskritik“ findet am 17. Januar (Donnerstag) im Pfarrheim St. Felizitas statt. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr.

Marx hat mit seinem Denken und Wirken die Welt verändert. „Die vielen aktuellen Krisen der globalisierten Welt motivieren dazu, seine Kritik des Kapitalismus auf ihren Aktualitätsbezug hin zu betrachten. Angesichts des massiven Unrechts, das im Namen des Marxismus begangen worden ist und in manchen Teilen der Welt weiterhin verübt wird, kann eine solche Wiedervorlage nicht unkritisch sein. Dieser Vortrag geht auf eine Spurensuche: Es gilt das Denken von Karl Marx aus dem Bauschutt des Marxismus zu befreien und seine Theorie ohne vorschnelle Polemik oder unkritische Verehrung zu verstehen“, heißt es in dem Pressetext des Theologischen Forums weiter.

Sichtbar werde dann, dass dieses Denken weder eine Ökonomietheorie noch ein politisches Rezeptbuch sei, sondern einen umfassenden philosophischen Entwurf enthalte. „Marx beschreibt den Kapitalismus als eine gesellschaftliche Ordnung, in der Menschen kein gelingendes Leben führen können. Diese radikale Kritik ist in seiner philosophischen Anthropologie verankert, die auf einem Verständnis des guten und würdevollen Lebens beruht. Damit steht Karl Marx in der Tradition des abendländischen Humanismus. Aktuell ist er, so die zentrale These dieses Vortrags, weil er auch für uns heute noch ein unbequemer Denker ist, der uns und unsere eigene Lebensführung auf den Prüfstand stellt“, so das Theologische Forum.