Die „Geburtsstätte“ der Theatergruppe „Götterspeise“ war zu Beginn der 1980er Jahre die Burg Lüdinghausen. Seitdem sind sie ein fester Bestandteil der Kulturszene. Derzeit ist „Götterspeise“ auf einer kleinen Tournee durch das Münsterland unterwegs und macht am 25. Januar (Freitag) im Ricordo, Sendener Straße 8, Station.

Texte auch noch heute aktuell

„Panter, Tiger, Petronella“ heißt das aktuelle Programm der Gruppe um die beiden Gründungsmitglieder Karin Bökkerink und Friedhelm Wenning. Peter Panter und Theobald Tiger waren zwei der Pseudonyme, unter denen Kurt Tucholsky in den Jahren 1907 bis 1932 mehr als 3000 satirische, politische oder auch erotische Texte schrieb. „Petronella“ ist der Titel eines Liedes aus dem Nachlass Tucholskys. „Diese Texte von gestern aber sind alles andere als verstaubt. Im Gegenteil: Sie besitzen auch heute noch eine Aktualität, die erschreckend ist“, heißt es in einer Ankündigung des Ricordo. Eine der Triebfedern für Tucholsky war es, den aufkommenden Rechtsextremismus in der Weimarer Republik zu bekämpfen. Er war „ein kleiner, dicker Berliner, der versuchte, mit seiner Schreibmaschine eine Katastrophe aufzuhalten“, schrieb Erich Kästner.

Radikaler Pazifist

Die Theatergruppe „Götterspeise“ zeigt Kurt Tuchol­sky in dem in drei Teile gestalteten Abend von drei Seiten. Als Mann, der die Frauen liebte, als politischen Menschen, als radikalen Pazifisten. Die Texte, Szenen und Lieder regen zum Teil zum Schmunzeln, gar zum Lachen an, rufen zum anderen tiefe Betroffenheit hervor. Mit ihrem Tucholsky-Abend möchte die Theatergruppe „Götterspeise“ nicht nur seine Texte lebendig halten. Sie macht auch deutlich, welche Relevanz die Texte auch und gerade wieder heute noch haben. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.