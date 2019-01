Melodienreigen um „Beziehungskisten“

Die Neujahrskonzerte des Jugendsinfonieorchesters des Musikschulkreises stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Beziehungskisten“. Am späten Sonntagnachmittag fand das Auftaktkonzert in der gut besuchten Aula des Gymnasiums Canisianum statt. Auf dem Programm standen Werke von Schubert, Beethoven, Händel, Ives, Mancini und Strauss.

„Das Programm für unser traditionelles Neujahrskonzert hatten wir dieses Mal ausnahmsweise bereits zum vergangenen November anlässlich unserer Orchesterreise in Lüdinghausens französische Partnerstadt Taverny komplett einstudiert“, erklärte Dirigent und Musikschulleiter Elmar Koch zu Beginn des zweistündigen Konzertes. „Gar nicht so einfach“ sei Franz Schuberts „Sinfonie in h-moll“ („Unvollendete Sinfonie“). Allesamt sauber gespielt, gelangen den Musikschülern die zahlreichen kleinen Solostellen.

Das Hauptthema des 4. Satzes aus Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie arrangierte Herbert von Karajan in instrumentaler Form. Heute ist dies die offizielle Hymne der Europäischen Union. Anlässlich des Endes des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren brachten Lüdinghauser und Tavernyer Musikschüler das berühmte Thema „Ode an die Freude“ im November zur gemeinsamen Aufführung. Am Sonntag bewiesen die Musikschüler, dass diese Musik genauso gut zum heiteren Neujahrsanlass passt.

Händels „Alla Hornpipe“ aus der Wassermusik und die Ouvertüre aus dessen Feuerwerksmusik sind barock-musikalische Zeugnisse der über sehr lange Zeit bestehenden hannoversch-britischen Personalunion. Bildhaft vorstellen konnte man sich die sanften Wellen der Themse, auf der die „Wassermusik“ in einem Boot, sehr zur Freude des Welfenkönigs Georg I., seinerzeit uraufgeführt wurde.

Mit Abstand am besten gelangen den Musikern die (Trompete)-Frage-(Holzbläser)-Antwort-Spiele aus Charles Ives „The unan­­swered question“. Die Holzbläser nahmen dazu im hinteren Bereich der Aula und damit im Rücken von Dirigent Koch Aufstellung. Lediglich eine Musikschülerin, die den Holzbläsern als „Subdirigentin“ Einsätze zu den Antworten auf die Fragen einer Solotrompete gab, konnte Koch von hinten sehen. Dieses „Beziehungskiste“-Experiment war ganz große Klasse.

Mit Henry Mancinis „Pink Panther Theme“ begann der populär-musikalische Abschlussteil des Konzertes. Es folgten – wie kann es in einem Neujahrskonzert anders sein – Johann Strauss’ „An der schönen blauen Donau“ und der „Radetzky Marsch“ aus der Feder dessen gleichnamigen Vaters als Zugabe.