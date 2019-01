DRK-Rettungswache wird erweitert

Seit einem Jahr stehen die Container an der Rettungswache des DRK. Provisorien zwar, aber sie bieten das, was die Mitarbeiter – hauptamtliche wie ehrenamtliche – dringend benötigen: Platz. Allerdings nur als Übergangslösung. Um dauerhaft Abhilfe zu schaffen, wird die Wache an der Selmer Straße erweitert. „Das Thema Neubau ist vom Tisch“, teilte Christoph Hüsing, Pressesprecher des Kreises Coesfeld, auf Anfrage der WN mit. Der Kreis ist Träger des Rettungsdienstes, der DRK-Kreisverband betreibt die Wache.

Ins Detail wollte Hüsing nicht gehen. Er verwies darauf, dass die Pläne derzeit noch in der Bearbeitung seien, jedoch zeitnah an die Kostenträger sowie das Rote Kreuz übergeben würden. „So wie es aussieht, wird es eine Aufstockung des bestehenden Gebäudes sowie eine Erweiterung nach hinten raus geben. Ich gehe davon aus, dass wir im April Konkreteres sagen können“, erläuterte der Sprecher der Kreisverwaltung. Mit Blick auf die einzuhaltenden Hilfsfristen und einen möglichen Neubau an anderer Stelle fügte er hinzu: „Die Selmer Straße ist ein zen­traler Standort. Im Portfolio des Kreises hätte es dazu keine Alternative gegeben.“

Christoph Schlütermann setzt darauf, dass die Pläne nun zügig in die Tat umgesetzt werden und die Erweiterung bis Ende 2020 abgeschlossen ist. „Denn“, so machte der Vorstand des DRK-Kreisverbandes im Gespräch mit den WN unmissverständlich klar, „die Zeit drängt.“ Trotz der Container, in denen Schulungs- und Aufenthaltsräume untergebracht sind, ist es für die derzeit gut 30 hauptamtlichen Kräfte der Rettungswache sowie die Ehrenamtlichen, die in Spitzenzeiten dazu beitragen, die Einsatzbereitschaft sicherzustellen, sehr beengt. Der im Dezember 2018 vom Kreistag beschlossene Rettungsdienstbedarfsplan sieht vor, dass in Lüdinghausen künftig ein zweiter Rettungstransportwagen (RTW) rund um die Uhr stationiert wird. Das bedeutet zusätzliches Personal. „Hinzu kommt, dass die Wache hier eine Lehrrettungswache ist, sodass Platz für neun Auszubildende plus Ausbilder da sein muss. Alles in allem kommen künftig 15 zusätzliche Mitarbeiter am Standort Selmer Straße hinzu“, listete Schlütermann auf.

Der Bedarf sei mit dem Kreis abgestimmt und angesichts der prognostizierten weiteren Steigerungen der Einsätze – nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels – alles andere als übertrieben. Kreisweit rückten die Rettungskräfte 2018 im Vergleich zum Vorjahr rund 1000 Mal häufiger aus, für die Lüdinghauser Wache stieg die Zahl um circa 200 Einsätze. 2017 kam der RTW auf 2994 Einsätze, der Notarzt auf 2045 und der Krankentransportwagen (KTW) auf 1737.

Schlütermann ist überzeugt davon, dass sich die Arbeitsbedingungen durch die Erweiterung der Rettungswache deutlich verbessern werden. „Das kommt zum einen den Arbeitnehmern zugute, aber auch uns. Denn sonst bekommen wir keine Notfallsanitäter mehr“, betonte der DRK-Kreisvorstand. Je eher es nun losgehe, um so besser.

Einen Wermutstropfen hat die ganze Sache für ihn dennoch: „Der DRK-Ortsverein möchte auch bauen, da er dringend mehr Raum für die Ehrenamtlichen sowie seine Fahrzeuge braucht. Ich könnte mir gut eine Kombination von Hauptamt und Ehrenamt vorstellen. So wie ich die Situation im Moment einschätze, ist das am Standort Selmer Straße allerdings nicht möglich.“ Er fordert daher sowohl vom Kreis Coesfeld als auch von der Stadt Lüdinghausen Hilfe für den Ortsverein bei der Suche nach einer Lösung. „Das hat auch etwas mit Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements zu tun“, hob Schlütermann hervor.

Bürgermeister Richard Borgmann bedauert es, dass die Stadt nicht in die Planungen für die Rettungswache eingebunden wurde, „zumal es 2018 Gespräche mit dem Landrat und Vertretern des DRK-Ortsvereins gab. Und es wäre wunderbar, wenn man Hauptamt und Ehrenamt zusammenführen würde.“ Im Zuge der Erstellung des Rettungsdienstbedarfsplans seien sowohl die Stadt als auch das Krankenhaus um Stellungnahmen gebeten worden. Dabei sei deutlich gemacht worden, „dass man hier über Synergien nachdenken muss. Leider haben wir darauf keine Reaktion bekommen“, bedauerte Borgmann. Und er fügte hinzu: „Die Rettungswache ist wichtig für die Bevölkerung. Daher kann der Stadt das Thema nicht egal sein.“