Ein Hingucker waren am Dienstagvormittag für kurze Zeit die Borgmühle und die dortige Stever. Das Wehr war geöffnet, schmutziges Wasser flutete in die Stever zwischen Mühle und Gerichtsbrücke. Der Steg, der im Sommer für die Konzertabende „Mittwochs in . . .“ als Bühne dient, war zu einem großen Teil im Wasser versunken.

Waren Randalierer am Werk gewesen? War es Saboteuren gelungen, das Wehr zu öffnen, um die Stever zu überfluten? Mitnichten: Mitarbeiter des städtischen Bauhofs hatten „alle Schleusen geöffnet“, um eine routinemäßige Funktionsprüfung der Wehranlage durchzuführen. Damit die durchströmenden Wassermassen die Bodenbeläge des Brückensteges nicht beschädigten, seien zuvor dessen Bühnenelemente an einer Seite gelöst worden, so Anja Kleykamp, Pressesprecherin der Stadt Lüdinghausen.

Geprüft werde die Wehranlage „alle fünf bis zehn Jahre“, eine Vorgabe gebe es nicht. Das Wehr an der Borgmühle sei das einzige in Lüdinghausen, das manuell getestet werden müsse, alle anderen in der Steverstadt würden elektronisch überwacht.