Für jeden Geschmack und jedes Alter: die Angebote 2019

Die KFD St. Dionysius bietet auch in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Programm an. Zu den Terminen sind nicht nur Mitglieder, sondern alle interessierten Frauen eingeladen sind.

Der Gemeinschaftsgottesdienst findet 2019 erstmals am Donnerstag (17. Januar) um 9 Uhr in der Pfarrkirche statt. Am Freitag (18. Januar) fahren die KFD-Frauen zum Friedensgebet der Region Lüdinghausen in der St.-Felizitas-Kirche, Beginn ist um 15 Uhr. Dann wird es närrisch. Die Karnevalsfeiern gehen am 21. Februar (Donnerstag) ab 14 Uhr und tags darauf ab 18 Uhr im Heimathaus über die Bühne.

Am 1. März (Freitag) um 15 Uhr wird der Weltgebetstag der Frauen im Josefshaus gefeiert. Dort findet auch der Besinnungsnachmittag am 12. März (Dienstag) ab 14.30 Uhr statt. Thema: eine Weiterführung der Arbeit mit dem Altarbild von Sieger Köder und eine Auseinandersetzung mit den Frauenbildern auch in der heutigen Gesellschaft. Bei Geiping findet am 18. März (Montag) ab 8.30 Uhr eine Backstubenführung statt. Am 21. März (Donnerstag) ist um 18 Uhr die Gemeinschaftsmesse, anschließend die Generalversammlung im Don-Bosco-Haus.

Für den 5. April (Freitag) ist wieder ein Kreuzweg im Dunkeln geplant und am 24. April (Mittwoch) eine Sternwallfahrt nach Eggerode. Die Maiandacht am 7. Mai (Dienstag) um 14 Uhr, beginnend mit einer Radtour, bereitet das Team der Ondruper Frauen vor. Am 24. Mai (Freitag) geht es auf zur „Neun-Burgen-Tour“: Die etwa dreieinhalbstündige Fahrradtour beginnt um 17 Uhr am Edeka-Markt. An die Gemeinschaftsmesse am 13. Juni (Donnerstag) um 9 Uhr schließt sich ein Sommeranfangs-Frühstück an.

Für die Mehrtagestour nach Breitengüßbach vom 24. bis 28. Juni (Montag bis Freitag) nimmt Annette Becker Anmeldungen entgegen. Darüber hinaus ist im Juli ein Großeltern-Enkelkind-Tag geplant.

Immer montags um 17 Uhr beginnt die Seniorengymnastik im Don-Bosco-Haus. Um 19 Uhr schließen sich eine Tanzgruppe und ein Englischkursus an. Donnerstags um 8.30 Uhr wird von der Tennisanlage aus gewalkt. Jeden ersten Mittwoch im Monat wird eine Betstunde in der Pfarrkirche angeboten, jeden zweiten und dritten Mittwoch um 14.30 Uhr ein Spielenachmittag. Ein Gedächtnistraining steht an jedem vierten Mittwoch um 14.30 Uhr auf dem Programm.

Kartenspielen können Männer und Frauen gemeinsam im Don-Bosco-Haus – immer mittwochs ab 14.30 Uhr. Um 18.15 Uhr und um 19.30 Uhr findet ein „BodyWorkout“ im Josefshaus statt. Jeden dritten Donnerstag im Monat lädt die KFD zum „Treff der Alleinstehenden“ nach der Gemeinschaftsmesse um 9 Uhr an. Annette Becker bietet nach Absprache Flötenkurse für Kinder und Erwachsene an.