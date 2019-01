Sie knüpfen weltweite Kontakte über alle Grenzen hinweg, auch mit „Hobbykollegen“ in den Partnerstädten Taverny und Neisse stehen sie immer wieder in Kontakt: Die Rede ist von den Funkamateuren aus Lüdinghausen, die in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen ihres Ortsverbandes begehen. Am Samstag (19. Januar) um 19 Uhr im Bauhaus der Burg Lüdinghausen soll das gebührend gefeiert werden.

Seit dem Jahr 2000 besteht das Clubheim der Funkamateure im Turm der Burg Lüdinghausen. Dort widmen sich die Mitglieder nicht nur den vielfältigen technischen Facetten ihres Hobbys, sondern führen auch regelmäßig Ausbildungs- und Technikabende durch.

Zudem engagieren sich die Mitglieder für die Allgemeinheit: Ob beim Schlösser- und Burgentag oder beim Lüdinghauser Familientag – die Funkamateure zeigen dabei nicht nur ihre Kommunikationstechnik, die weltweite Verbindungen möglich macht, sondern bieten auch regelmäßig Bastelaktionen an.

Im Jubiläumsjahr haben sich die Verantwortlichen einiges einfallen lassen: Es gibt nicht nur die Jubiläumsveranstaltung, „Hobbykollegen“ aus aller Welt haben zudem die Möglichkeit, ein sogenanntes Diplom zu erwerben.

Dafür muss eine gewisse Anzahl von Funkverbindungen mit Mitgliedern des Lüdinghauser Ortsverbandes nachgewiesen werden. Damit ist garantiert, dass der Name der Steverstadt das ganze Jahr über rund um den Erdball immer wieder im Mittelpunkt steht.