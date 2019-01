In einem Jahr soll hier Leben einziehen

Da brauchte es keine hellseherischen Fähigkeiten: „Ein größeres Geschenk dürften Sie zu ihrem Geburtstag noch nie bekommen haben“, mutmaßte Bürgermeister Richard Borgmann, mit einem Augenzwinkern an Mathias Pellmann gewandt. Der Leiter der Sekundarschule hatte am Dienstag doppelten Grund zur Freude: Er wurde nicht nur 43 Jahre alt, sondern feierte – zusammen mit Kollegen und Schülern, Handwerkern, Architekten, Vertretern der Stadt und der Ratsfraktionen – das Richtfest der neuen Sporthalle. „Ich freue mich, dass wir hier zusammen eine Schule aufbauen dürfen, die in einigen Jahren eine moderne Ganztagsschule auf der Höhe der Zeit sein wird“, betonte Pellmann.

Der Neubau an der Tüllinghofer Straße mit einer Gesamtfläche von rund 3000 Quadratmetern beherbergt im Erdegeschoss eine Zweifachsporthalle, die sich in drei Einheiten unterteilen lässt, samt Umkleidekabinen. Im ersten und zweiten Stock, die per Aufzug erreichbar sind, entstehen auf jeweils knapp 600 Quadratmetern naturwissenschaftliche Fach- sowie Integrationsräume. Inklusive Ausstattung, Außenanlagen und Abbruch der alten Turnhalle investiert die Stadt rund sieben Millionen in den Neubau. „Das ist eine Menge Geld“, machte Frank Lohse vom Büro „Lindner Lohse Architekten“ deutlich. „Ich hoffe, dass das Gebäude am Ende alle Wünsche erfüllt.“

Richtfest an der Sekundarschule Lüdinghausen 1/13 Der Neubau der Sekundarschule mit Sporthalle und Fachräumen nimmt Gestalt an. Am Dienstag wurde das Richtfest gefeiert. Foto: Anne Eckrodt

Apropos Ende: Ursprünglich sollten die Schüler bereits im Sommer 2019 sowohl die Halle als auch die Fachräume nutzen können. Dann verzögerte sich jedoch der Baustart, wie Architektin und Projektleiterin Wibke Evert deutlich machte. Der Grund dafür: Es war wesentlich aufwendiger, den Baugrund tragfähig zu machen. „Dafür mussten wir 453 sogenannte Rüttelstopfsäulen jeweils neun Meter tief in den Boden einlassen, die dann mit verdichtetem Kies gefüllt wurden“, erklärte die Architektin. Nun soll die Sporthalle Anfang Februar 2020 fertig sein – pünktlich zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres. Danach geht es in den bestehenden Gebäuden von Haupt-, Real- und Sekundarschule mit den Umbauarbeiten weiter. Die derzeit parallel laufende Erweiterung der Mensa, so kündigte Borgmann am Dienstag an, sei voraussichtlich bereits zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 abgeschlossen.

„ Ich hoffe, dass das Gebäude am Ende alle Wünsche erfüllt. Ich hoffe, dass das Gebäude am Ende alle Wünsche erfüllt. “ Architekt Frank Lohse

In Ermangelung eines hölzernen Dachstuhls baumelt der Richtkranz außen am Gerüst. Und auch die Tradition, dass der Bauherr den letzten Nagel ins Gebälk schlägt, ließ sich am Dienstag nicht umsetzen. Doch das hielt Polier Smajl Rexhaj von der Firma Prien nicht davon ab, einen Richtspruch vorzutragen – in Reimform, wie es Tradition ist. Anschließend ließ er sein Schnapsglas krachend an einer der Betonwände zerschellen. Für Ersatz war schnell gesorgt, als er mit dem Bürgermeister und dem Schulleiter anstoßen wollte – auf das Richtfest und den Geburtstag.