Azubis dringend gesucht

Robin Kosok aus Lüdinghausen hat seine Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen bereits 2016 erfolgreich abgeschlossen. Seit Anfang Januar ist der 24-Jährige nun auf der internistischen Station im St. Marien-Hospital Lüdinghausen im Einsatz. Als Auszubildender für den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers macht er hier seine ersten Erfahrungen direkt am Patienten, schreibt das Hospital in einer Pressemitteilung. „Schon immer sind meine Eltern auch ein berufliches Vorbild für mich“, wird der junge Mann, dessen Eltern in Lüdinghausen einen ambulanten Pflegedienst betreiben und in deren berufliche Fußstapfen er einmal treten möchte, im Pressetext zitiert. Kosok ist auch dabei, wenn das St.-Marien-Hospital am 23. Januar (Mittwoch) von 18 bis 20 Uhr den zweiten „Ausbildungs- und Berufeabend“ veranstaltet.

Informationen aus erster Hand, direkt von Auszubildenden und Ausbildern, das sei ihnen besonders wichtig, betonen die beiden Organisatorinnen des Abends, Monika Kleingräber-Niermann, Referentin der Geschäftsführung, und Sandra Piwecki, Personalreferentin. Das St.-Marien-Hospital biete als einer der größten Arbeitgeber im Südkreis Coesfeld vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten im ärztlichen, pflegerischen und verwaltungstechnischen Bereich. „Loungeatmosphäre und alkoholfreie Cocktails sollen zudem dazu beitragen, dass der Ausbildungs- und Berufe­abend in besonderer Erinnerung bleibt“, heißt es weiter in der Ankündigung.

Individuelle Karriereplanung

Den Verantwortlichen im St.-Marien-Hospital sowie im Altenwohnheim St. Ludgerus-Haus ist es ein besonderes Anliegen, Auszubildende von Beginn an zu begleiten und im Ausbildungsverlauf eine individuelle Karriereplanung und/oder berufliche Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Hervorragende Möglichkeiten dafür bietet auch die Trägerschaft der St.-Franziskus-Stiftung Münster, zu der das Krankenhaus und das Altenwohnhaus gehören. Mit insgesamt 15 Krankenhäusern, neun Einrichtungen der Behinderten- und Seniorenhilfe und diversen Tochtergesellschaften stellt die St.-Franziskus-Stiftung Münster den größten konfessionellen Krankenhausverbund Nordwestdeutschlands mit über 12 000 Mitarbeitern.

Beide Referentinnen heben hervor, dass die gute Wirtschaftslage in der Region annähernd zu einer Vollbeschäftigung führe. Durch solche besondere Aktionen erhoffen sie sich Auszubildende, Wieder- und Seiteneinsteiger anzusprechen, zu finden und dauerhaft an uns binden.