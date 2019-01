Das Ende der Sperrung des Steverseitenweges in Höhe der neuen Brücke über die Ostenstever zwischen Werdener Straße und Maximilian-Kolbe-Straße ist in Sicht. „Am Dienstag wurden die Übergänge zwischen dem Weg und der Brücke gegossen“, teilte Anja Kleykamp, Pressesprecherin der Stadt Lüdinghausen, auf Anfrage der WN mit. Ende nächster Woche sollen die Absperrungen und Bauzäune verschwunden sein, kündigte sie an.

Dann folgte das große Aber: „Da auf der Brücke selbst noch Nacharbeiten erforderlich sind, kann diese noch nicht freigegeben werden“, so Kleykamp. Dabei handelt es sich um Arbeiten an der Kunstharzbeschichtung, und die sind witterungsabhängig. „Der Baukörper muss dafür eine Temperatur von mindestens zehn Grad haben“, erläuterte die Pressesprecherin. Eine Prognose, wann die Brücke passierbar sein wird, wollte sie daher nicht abgeben.

Kostenrahmen ändert sich nicht

Kleykamp betonte jedoch, dass die Verzögerung keine Auswirkungen auf die Gesamtkosten von rund 600 000 Euro habe. Das Land beteiligt sich mit einer Förderung von 70 Prozent, so dass die Stadt circa 180 000 Euro aufbringen muss. Zudem plant sie eine zweite, baugleiche Stever-Brücke in Höhe der Dr.-Kleinsorge-Straße.