In Kursen für Kinder, Heranwachsende und Erwachsene fördern die Dozentinnen der Jugend-Kunstschule (JuKS) , Ria Maris, Helen Kautz und Ute Mangels, die Kreativität, führen an neue Techniken heran, leiten Experimente an und unterstützen bei der Durchführung der künstlerischen Werke, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Die Jugendkunstschule bietet Kurse für jede Altersgruppe ab sechs Jahren an.

Kunstkurse bieten die Möglichkeit, sich mal kurz in eine andere Welt zu begeben und den Alltag hinter sich zu lassen, abzuschalten und sich einen Ausgleich zum Alltag zu verschaffen. „Die Grundsteine der Kreativität können wir bei einem der größten Künstler der Renaissance, Leonardo da Vinci, finden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch 500 Jahre nach seinem Tod inspiriere er immer noch große und kleine Künstler und Wissenschaftler.

Vernissage am 2. März

Beispiele des außergewöhnlichen Schaffens der JuKs waren im vergangenen Sommer bei der Ausstellung „Kunst im Park“ und bei Tagen der offenen Tür in der Villa Westerholt zu bewundern. Und auch in diesem Frühjahr plant die JuKS wieder eine besondere Ausstellung.

„Lassen Sie sich überraschen und besuchen Sie unsere Jahresausstellung mit vielen Bildern, Plastiken und anderen kreative Formen, die von unseren talentierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gestaltet wurden“, schreibt die Jugendkunstschule. Die Vernissage findet am 2. März (Samstag) um 11 Uhr in der Burg Lüdinghausen, statt. Die Ausstellung ist geöffnet am 2. /3. und 9. /10 März, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Auch ein kleiner Workshop findet statt im Rahmen der Ausstellung, und zwar am 2. März (Samstag) von 15 bis 16.30 Uhr.

Die Kurspläne sind auf dem Flyer der Jugend-Kunstschule und auf der Internetseite des KAKTuS Kulturforums zu finden. Die Leiterin der Jugend-Kunstschule, Ria Maris, ist telefonisch unter ✆ 0 25 91/ 79 22 59 erreichbar.