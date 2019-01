Es ist noch ein langer Weg

Eine Brücke verbindet meist die beiden Ufer eines Flusses, sie überspannt aber auch manchmal ganze Seen oder Meerengen, verbindet unterschiedliche Länder und Kontinente. Und immer ermöglicht sie so die Begegnung von Menschen, die sich sonst womöglich nie getroffen hätten. Dank ihr findet ein Austausch statt, entstehen neue Kontakte und Freundschaften. Kein Wunder also, dass sich die Brücke als Sinnbild auch im Projekt der Familienbildungsstätte ( FBS) wiederfindet, in dessen Rahmen geflüchtete Familien in der Steverstadt willkommen geheißen und auf ihrem Weg in die Gesellschaft begleitet werden. „Brücken bauen, Menschen verbinden in Lüdinghausen“ beinhaltet dabei ganz unterschiedliche niederschwellige Angebote, wie jetzt FBS-Leiter Boris Sander, die FBS-Mitarbeiterinnen Angelika Gründken und Annika Wille sowie Nahed Hasan vom Arbeitskreis Asyl gemeinsam vorstellten.

So gibt es beispielsweise mehrsprachige Eltern-Kind-Spielgruppen, die unter anderem auf den Besuch des Kindergartens vorbereiten sollen. Beim Elterncafé können sich junge Mütter austauschen, in einem Nähkursus wird gemeinsam gehandarbeitet, beim „Kochen mit Freunden“ werden typische Gerichte aus verschiedenen Ländern gemeinsam zubereitet und verzehrt. Darüber hinaus steht Hasan vom AK Asyl einmal in der Woche im Rahmen einer offenen Sprechstunde in der FBS geflüchteten Familien mit Rat und Tat zur Seite, sei es bei Problemen mit der deutschen Bürokratie, Fragen zum Schulwesen, bei Arztbesuchen oder anderen Herausforderungen des Alltags.

„Uns geht es um eine nachhaltige Begleitung“, erklärt Wille. Man wolle die Familien nicht nur beim ersten „Ankommen“ unterstützen, sondern auch in der Zeit danach. „Die Kinder wechseln vom Kindergarten in die Schule, die Eltern finden Arbeit oder eine Ausbildung, die Herausforderungen ändern sich mit der Zeit“, ergänzt Gründken die Ausführungen ihrer Kollegin und zitiert sodann eine amerikanische Langzeitstudie, die belegt habe, dass eine präventive Unterstützung neu zugewanderter Menschen eben nicht nur ethisch wünschenswert, sondern sich für das Gemeinwesen auch finanziell lohne. Darüber hinaus könne man jeden Tag in der Presse nachlesen, welche Probleme das Entstehen von Parallelgesellschaften mit sich bringe. „Genau das wollen wir auch mit unseren Angeboten verhindern“, so Gründken. Darum freuen sich die Verantwortlichen besonders über eine neue Entwicklung: Immer häufiger nutzen auch Familien ohne Migrationshintergrund oder auch Familien, die schon viele Jahre in Lüdinghausen leben, die unterschiedlichen Angebote. „Es spricht sich herum, was wir hier anbieten. Das klappt besonders in einer so überschaubaren Stadt wie Lüdinghausen“, weiß Gründken. Und so macht das Projekt genau das, was es soll: Brücken zwischen Menschen bauen, die sich sonst nicht begegnet wären.