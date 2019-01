Es hat Luft gegeben am Ufer der Stever entlang der Bernhard-Hürfeld-Stiege: Auf dem Stück von der Villa Westerholt bis zur Unterführung an der Bundesstraße 58 haben Mitarbeiter des Erdbauunternehmens Gunnemann im Auftrag der Stadt nicht nur zahlreiche Sträucher zurückgeschnitten, sondern auch circa 20 Eschen gefällt. Der Grünschnitt sei erforderlich gewesen, damit die Messarbeiten für die Umgestaltung dieses Areals im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) beginnen können, erläuterte Anja Kleykamp. „Da die Bäume von einem Pilz befallen waren, sind sie aus Sicherheitsgründen jetzt gefällt worden“, machte die Pressesprecherin der Stadt deutlich. Es sei bereits Totholz gefunden worden, das zu einer Gefahr hätte werden können.

Erste Ideen für die Grünflächen stellte Landschaftsarchitekt Stephan Bracht im November 2016 im Bauausschuss vor – zusammen mit den Plänen für die Umgestaltung des Kirchplatzes und eines Teils der Mühlenstraße (WN berichteten). Sein Ziel: die Stever stärker ins Bewusstsein zu rücken und neue Wegeverbindungen zu schaffen, die die Stadt mit dem Stadtrand verbinden.

Dazu gehört unter anderem eine neue Brücke über den Wasserlauf in Höhe der Rückseite des Marien-Campus. Eine Idee, die bei den Verantwortlichen des St.-Marien-Hospitals auf breite Zustimmung stößt. „Unsere Reha-Patienten sollen sich bewegen, und da ist alles, was die Menschen über das Gewässer bringt, gut“, betonte Monika Kleingräber-Niermann, Referentin der Geschäftsführung und für die Pressearbeit des Krankenhauses zuständig. Es müsse lediglich sichergestellt sein, dass im Park des St.-Marien-Hospitals kein Fahrradverkehr herrsche.

In den Augen von Bracht sind die Grünanlagen an der Villa Westerholt bislang „unter Wert gestaltet und genutzt“, wie er seinerzeit im Ausschuss betonte. Dort soll nun ein kleiner Stadtpark entstehen. Laut Kleykamp laufen die Detailplanungen noch. „Sie werden auf jeden Fall in einer Sitzung des Fachausschusses vorgestellt“, kündigte die Pressesprecherin an. Bracht regte seinerzeit an, die Villa Westerholt als Mittelpunkt des Parks ebenso stärker freizustellen wie die Stever. Auch eine Klasse des Gymnasiums Canisianum, die sich im Erdkundeunterricht mit dem Thema befasste, lieferte Ideen für die Gestaltung.