Mit der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Titelverteidiger Bayern München startet die Fußball-Bundesliga am heutigen Freitag um 20.30 Uhr in die Rückrunde. Die Bayern haben einiges aufzuholen – sechs Punkte trennen den Tabellenzweiten von Herbstmeister Borussia Dortmund. Schafft der Rekordmeister dennoch den siebten Titel in Folge, lautet die Frage an (ehemalige) Trainer heimischer Vereine.

Marco Antwerpen (Trainer Preußen Münster aus Seppenrade): Unmöglich ist es nicht . . . Die Dortmunder sind zwar bis dahin sehr stabil und spielen auch einen Fußball, den man sich sehr gut ansehen kann. Aber die Bayern hatten im Unterschied zu der jungen BVB-Mannschaft natürlich eine Menge Erfahrung in Aufholjagden, und das könnte am Ende den Ausschlag geben.

Christian Bentrup (Ex-Trainer SV Herbern): Ich hoffe doch, nicht . . . ich bin BVB-Fan. Die Dortmunder haben noch ein schweres Auswärtsprogramm vor sich, sie müssen noch bei allen anderen Topteams antreten. Aber sechs Punkte sind schon ein großes Polster – und ich halte die Bayern in diesem Jahr nicht für konstant genug, den Rückstand noch aufzuholen.

Uli Leifken (Ex-Trainer Union Lüdinghausen): Ich glaube, dass es auf jeden Fall spannend bleibt – es ist noch nichts entschieden. Die Dortmunder haben eine ganz tolle Hinrunde gespielt. Aber man kennt ja die Bayern . . . Sie werden auf jeden Fall noch angreifen. Ich hoffe, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt.