Wer auf der Gästeliste stand, kam bereits 2018 in den Genuss. Nun sollen alle Musikfreunde die Möglichkeit haben, bei den Kaminzimmerkonzerten, die Andreas Neuer mehrmals im Jahr in seiner Firma an der Wilhelm-Haas-Straße veranstaltet, dabei zu sein. „Das Interesse war in der Vergangenheit so groß, dass wir uns entschlossen haben, die Veranstaltungen künftig öffentlich zu machen“, erzählt Neuer.

Doch das ist nicht die einzige Neuerung: Neben Profis haben künftig auch lokale Bands die Möglichkeit, bei den Kaminzimmerkonzerten aufzutreten – als Vorgruppe der jeweiligen Hauptacts. „Damit bieten wir auch örtlichen Gruppen und Solisten eine Bühne“, sagt Neuer, der selbst jahrelang als Hobbymusiker in einer Band gespielt hat.

Zwei Termine stehen bereits fest: 9. Februar und 9. November, das dritte Konzert ist für den 7. oder 14. Dezember vorgesehen (samstags). „Für den 9. Fe­bruar kann sich gerne noch eine lokale Band melden, die als Vorgruppe auftreten möchte“, ermuntert Neuer. An dem Abend tritt die Singer/Songwriterin Johna auf. Sie setzt auf handgemachte Musik, persönliche Erfahrungen und Emotionen, womit sie eine besondere Nähe zu ihren Zuhörern herstellt. Ihre Stücke spiegeln Facetten von Genres wie Country, Folk und eben Singer/Songwriter wider. Johna war bereits in Europa, den USA sowie in Kanada auf Tour. Sie präsentiert ihre Songs stets in kleiner Besetzung als Duo, Trio oder Solo. Stets dabei ist ihr langjähriger musikalischer Partner Kolja Pfeiffer, zumeist am Piano.

Das Konzert am 9. Februar beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es in der Kaminwelt Neuer. Sie kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.