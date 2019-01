Mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags am 22. Januar 1963 legten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den Grundstein für die deutsch-französische Freundschaft. Die Beziehungen untereinander sollten nach der Zeit der Weltkriege verbessert und ein intensiver Austausch für ein friedliches Europa geschaffen werden. Das wird seit 2004 mit dem deutsch-französischen Tag gefeiert. „Auch für uns in Lüdinghausen spielt dieser Tag eine besondere Rolle“, wird Bürgermeister Richard Borgmann in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Städte Taverny und Lüdinghausen sind in Freundschaft miteinander verbunden, ihre enge Partnerschaft besteht bereits seit 32 Jahren. „Für unser heutiges Europa ist es wichtiger denn je, solche Zeichen der Verbundenheit zu setzen“, ist sich das Lüdinghauser Stadtoberhaupt sicher. Durch die Städtepartnerschaft werde der Wille bekräftigt, die Solidarität zwischen den Bürgern zu festigen und so einen Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft und zum internationalen Frieden zu leisten.

„Wichtig ist besonders der Austausch zwischen den Jugendlichen“, wird Borgmann weiter zitiert. „Unsere Schulen leisten eine wertvolle Arbeit, um für gegenseitige Verständigung einzutreten.“ Erst durch regelmäßige Besuche und den direkten Kontakt von Bürgern und Schülern könne eine Städtepartnerschaft wirklich am Leben erhalten werden. Borgmann wünsche sich, so heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Lüdinghausen, dass gerade junge Menschen lernen, die Bedeutung der Einigkeit Europas zu verstehen. Um im Kleinen vorzumachen, wie solche Beziehungen im Großen gepflegt werden sollten, sei es nötig, diesen kulturellen Austausch auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Borgmann lobt die Arbeit der Deutsch-Französischen Gesellschaft Lüdinghausen, die unter dem Vorsitz von Aloys Beuers als auch Maria Edelbusch, seit Bestehen der Städtefreundschaft, diese sehr aktiv begleitet und befruchtet hätten. Insbesondere in Bezug auf die bevorstehende Europawahl im Mai falle der deutsch-französischen Freundschaft eine besondere Bedeutung zu.