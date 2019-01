Seit 25 Jahren im BVB-Modus

Harald Jöhnck lacht in die Kamera. Er steht im Stadion inmitten einer Traube von BVB-Fans. Selbst hat der 68-Jährige natürlich auch ein schwarz-gelbes Trikot an, und der Schal des „ BVB Forever“-­Fanclubs Lüdinghausen hängt locker um seinen Hals. So sieht es aus, das Whats­App-Profilbild des Vorsitzenden der Dortmund-Anhänger aus der Steverstadt – und schon bei der ersten Kontaktaufnahme wird deutlich, dass es sich um einen echten Borussen handelt.

Laut seinem Status unter dem Bild ist Jöhnck seit dem 1. November 2013 „im BVB-Modus“. Dieses Datum markiert den Tag, an dem Borussia Dortmund den VfB Stuttgart mit 6:1 besiegte. Wirklich im BVB-Modus ist Jöhnck jedoch schon länger. Seine Fußballleidenschaft hat in den 90er-Jahren begonnen. Wie so oft, ist auch die Geschichte seines ersten Stadionbesuchs eine Vater-Sohn-Geschichte. Außergewöhnlich ist dabei die Rollenverteilung: „Mit sieben Jahren wollte mein Sohn Johannes zum ersten Mal ins Stadion. Damals fand ich, dass er dafür zu jung war und hielt allgemein nicht viel von Fußball. Um ihn zu beruhigen, sagte ich aber, dass wir, wenn er zehn Jahre alt ist, ins Stadion gehen könnten“, erinnert sich der Lüdinghauser. Drei Jahre später stand am zehnten Geburtstag des Filius ein Besuch im Westfalenstadion ganz oben auf dem Wunschzettel. Jöhnck löste sein Versprechen von damals ein und kaufte, dem Sohn zu Liebe, zwei Eintrittskarten für den ersten Spieltag der Saison 1994/1995.

13 gelbe Ordner

Was an und ab diesem Spieltag am 20. August 1994 passierte, ist Geschichte. Eine Geschichte, die der ehemalige Lehrer gut sortiert in seinem Arbeitszimmer aufbewahrt. In einem Buch und 13 gelben Ordnern hat Jöhnck sein schwarz-gelbes Fan-Dasein dokumentiert. Von der ersten Eintrittskarte an, dem 4:0-Sieg über 1860 München an eben jenem folgenreichen August-Tag, über Zeitungsartikel, Fotos, den Brief zur ersten Dauerkarte hat Jöhnck bis zum Ende der Saison 2007/2008 alles gesammelt. Beim Durchblättern seiner persönlichen Fan-Historie fallen ihm so einige Anekdoten ein. Wie er bei einer Auswärtsfahrt im Europapokal einmal im selben Hotel wie der Schiedsrichter übernachtet hat und dieser dann die Lüdinghauser Fan-Gemeinde am nächsten Tag beim Spiel im Stadion auf der Tribüne grüßte zum Beispiel. Oder als bei einer anderen Auswärtsfahrt zufällig BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke an der Kneipe vorbeilief und auf die Anfrage des Lüdinghausers hin alles in Bewegung setzte, um ihm eine Dauerkarte weiter unten auf der Südtribüne zu organisieren.

Zu seinem Lieblingsborussen hat Jöhnck zwar nichts im Ordner dokumentiert, aber eine Szene noch genau im Kopf. „Jürgen Klopp war einfach besonders. Ich erinnere mich an ein Testspiel, bei dem es hagelte. Als ich meinte, ob das Spiel wohl noch angepfiffen werden würde, drehte er sich plötzlich zu mir um und sagte, er wisse es auch nicht, aber ich würde ja sehen, wie der Rasen aussieht“, berichtet er. Seit der 68-Jährige pensioniert ist, hat er noch mehr Zeit für seine Fan-Reisen. „Das genieße ich richtig“, erklärt er. Ziele waren die Färöer-Inseln, Georgien und sogar Kasachstan. Seitdem Jöhnck zusätzlich auch zu den Spiele der Nationalmannschaft fährt, hat er schon einige Länder bereist.

Ein Schal für Schröder

Die skurrilste Geschichte seines Fan-Lebens ereignete sich dabei in Russland. Während des Besuchs eines WM-Qualifikationsspiels im Oktober 2009 kam plötzlich ein russischer Anzugträger in den Deutschland-Fanblock und bewegte sich auf Jöhnck zu. Bei ihm angekommen, habe er in gebrochenem Englisch gefragt, ob er seinen Fanschal abkaufen könne. Er sei ein Mitarbeiter Putins, der seinem ohne Fan-Utensilien aufgekreuzten Freund Gerhard Schröder eine Freude machen wollte. Jöhnck verzichtete auf das Geld, tauschte seinen Schal aber mit dem Schal des russischen Gesandten. Dass dieser seinen Fanschal auch sicher zum ehemaligen deutschen Kanzler und dem russischen Präsidenten gebracht hatte, erfuhr Jöhnck am nächsten Tag aus der Bild-Zeitung.

Im vergangenen Jahr wäre der BVB-Fan für ein Endspiel mit deutscher Beteiligung noch mal nach Russland gefahren, doch da machte ihm die DFB-Elf einen Strich durch die Rechnung. „Dieser Sommer war für mich echt ein Tiefpunkt. Erst die durchwachsene Saison meiner Borussia und dann das deutsche Ausscheiden in der Gruppenphase“, sagt der 68-Jährige.

Tabellenführer

Umso enthusiastischer wird Jöhnck deshalb, wenn er auf die aktuelle Lage des schwarz-gelben Tabellenführers angesprochen wird. „Die spielen einfach klasse. Reus blüht als Kapitän auf. Die Neuzugänge, vor allem Witsel, schlagen alle ein. Und Favre ist ein super Trainer. Watzke hat gesagt, die Fans dürfen träumen, dann träume ich auch“, kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Dass auch seine Freunde aus dem Fanclub träumen und dabei sein wollen, ist auf Jöhncks Schreibtisch zu sehen. Dort liegen gut sortiert die seitens des Fanclubs bestellten Karten und Listen mit Kartenwünschen. Seit 2001 ist er im Vorstand des BVB-Fanclubs „Forever Lüdinghausen“ aktiv. Mit ihm ist der Fanclub von damals 25 Mitgliedern auf heute circa 330 gewachsen. In diesem Monat gibt der 68-Jährige das Amt des Vorsitzenden ab. Im Fan-Modus wird er aber bleiben.