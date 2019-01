Lumpen sind unerwünscht

Die Kolpingsfamilien Lüdinghausen und Seppenrade sammeln am 2. Februar (Samstag) ausgediente Kleidung. Angenommen werden Bekleidung, Federbetten, Woll- und Stricksachen, Bett- und Haushaltswäsche, Schuhe (paarweise gebündelt), Hüte, Decken, Handtücher und Lederwaren. Nicht verpackt werden sollten jedoch Lumpen sowie Textil- oder Stoffreste, heißt es in einer Pressemitteilung. In Zusammenarbeit mit der Kolping Recycling GmbH wird die Sammelware grundsätzlich in Sortierbetrieben zur Wiederverwendung fachgerecht sortiert.

Die Kolpingsfamilien bitten alle, die die Aktion unterstützen möchten, ihre Kleiderspende am Tag der Sammlung zu 8.30 Uhr gut sichtbar an die Straße zu stellen. In den Außenbezirken werde zudem die bekannten Sammelstellen angefahren.

Neue Verladestelle an der Alten Valve

Die Kolpingsfamilie Lüdinghausen bietet den Bürgern, die ihre Altkleider nicht selber an die Straße bringen können oder die größere Mengen abzugeben haben an, diese während der Straßensammlung abzuholen. Dazu sollten sie bei Christoph Lenfers ( ✆ 0 25 91/2 11 09, ein Anrufbeantworter ist eingerichtet) anrufen.

In Seppenrade wird der Erlös der Sammlung für die Aufgaben der Kolpingsfamilie eingesetzt und in Lüdinghausen für die Jugend- und Familienarbeit und zur Finanzierung der Stelle „Koordination Jugendpastoral“, so die Mitteilung weiter.

Sammeltüten und Infozettel für die Kleideraktion sind in verschiedenen Geschäften und Banken erhältlich.

Blockflöten für die Senegalhilfe

Die Kolpingsfamilie Lüdinghausen macht darauf aufmerksam, dass es für die Kleiderspenden einen neuen Verladeort gibt. Der ist jetzt an der Alten Valve und nicht mehr am Lüdinghauser Bahnhof. Außerdem unterstützt die Kolpingsfamilie eine Aktion des Vereins „Hilfe für Senegal“. Der sammelt Blockflöten, die mit dem nächsten Transport in den westafrikanischen Staat gebracht werden sollen. Wer Instrumente spenden möchte, kann sie am 2. Februar zur Sammelstelle an der Alten Valve bringen.