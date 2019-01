Von der Dachkammer in alle Welt

Auf 50 Jahre voller gemeinsamer Aktivitäten und zahlreicher Kontakte in alle Welt blickte der Ortsverband der Funkamateure am Samstagabend bei seiner Jubiläumsfeier im Bauhaus zurück. Die Glückwünsche der Stadt überbrachte die stellvertretende Bürgermeisterin Josephine Kleyboldt und hob dabei vor allem den gemeinschaftlichen Aspekt des Amateurfunkens hervor: „Der Hobbyfunker ist eben nicht nur der Einzelkämpfer, als der er von der Öffentlichkeit gesehen wird.“ Vor allem freut Kleyboldt der Kontakt des Vereins mit Funkern aus den Partnerstädten Taverny und Neisse sowie die stete Präsenz der Vereinsmitglieder bei Stadtfesten oder Familientagen. „Ihr Ortsverband ist auch über die Stadt-, Land-, und Bundesgrenzen hinaus bekannt und trägt dazu bei ein positives Bild von Lüdinghausen abzugeben“, fasste die stellvertretende Bürgermeisterin zusammen.

Die Lüdinghauser Funker sind als Ortsverband im Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) organisiert und auch dessen Distriktvorsitzender Clemens Miara überbrachte seine Glückwünsche. Dabei machte er auch auf ein zweites Jubiläum aufmerksam: Seit 34 Jahren engagiert sich Josef Oberhaus als Vorsitzender des Vereins. Das zahlreiche Erscheinen der Mitglieder nutzten die Funker am Samstag auch als Gelegenheit, um den Festabend mit der alljährlichen Mitgliederversammlung zu verbinden. Dabei konnte der Beitritt eines neuen Mitglieds zum Jahresbeginn vermeldet werden und Ralf Wilkin wurde für seine langjährige Mitgliedschaft mit einer Ehrennadel ausgezeichnet. „Ralf ist ein fleißiger Funkfreund“, hob Josef Oberhaus hervor.

Nachdem sich die Funker beim gemeinsamen Abendessen gestärkt hatten, wurde beim Festvortrag auf die wichtigsten Ereignisse seit der Gründung des Vereins am 18. Januar 1969 zurückgeblickt. Gründungsmitglied Axel Wagner machte jedoch darauf aufmerksam, dass es schon vor diesem Datum Funkaktivitäten in der Steverstadt gab. So betrieb sein Physiklehrer in einer Dachkammer eine Funkstation und am Gymnasium Canisianum entwickelte sich eine „Radiointeressengruppe“. Bald fanden sich Räumlichkeiten im heutigen Gebäude der Firma Kleffmann und der Ortsverband N29 wurde als 29. Gründung im Distrikt Westfalen Nord ins Leben gerufen. Im Jahr 2000 erfolgte schließlich der Umzug in den Turm der Burg Lüdinghausen. Bekannt ist der Verein auch für den roten Lastwagen der Marke „Magirus-Deutz“, den Josef Oberhaus 2005 erworben hatte. Mit Antennen und einem Wohnwagenanhänger ausgestattet ist der „Magirus“ auch auf Stadtfesten und Veranstaltungen außerhalb von Lüdinghausen ein gern gesehener Gast.

2012 gelang den Funkern zusammen mit ihren Kollegen aus Dülmen der Start von zwei Stratosphärenballons und auf das Erreichen des dritten Platzes beim „UKW-Contest“ im vergangenen Jahr sind die Funker besonders stolz. Das Jahr 2019 steht indes ganz im Zeichen des Jubiläums: So wird ein besonderes Diplom an auswärtige Funker vergeben, die Kontakt mit Lüdinghausen herstellen. Zudem sucht der Verein deutschlandweit die älteste Lüdinghauser QSL-Karte. Mit diesen Karten bestätigen sich Amateurfunker die erfolgreiche Verbindung – seit 1969 wurden unzählige Karten mit den Rufzeichen der Mitglieder oder dem Clubrufzeichen DL0LN in alle Welt verschickt.