„Kommen Tiere in den Himmel?“, lautete der Vortrag von Pfarrerin Silke Niemeyer bei der Jahreshauptversammlung der Landfrauen am Samstagvormittag im evangelischen Gemeindezentrum. Dabei riet sie, Tiere nicht zu vermenschlichen und die eigenen Wünsche auf sie zu projizieren.

Nachdem sich die Landfrauen mit einem gemeinsamen Frühstück ordentlich gestärkt hatten, ging es weiter mit dem offiziellen Teil der Veranstaltung. Claudia Große Daldrup stellte als erstes den Jahresbericht vor. 2018 unternahmen die Landfrauen unter anderem eine Tour zum Landschaftspark „Duisburg Nord“, ließen das Kubb-Turnier wiederaufleben und feierten einen Erntedank-Gottesdienst gemeinsam mit Landjugend und Landwirtschaftlichem Ortsverein. „Es war ein total schönes Jahr“, fasste Große Daldrup zusammen. Mit Blick auf das Programm für das kommende Jahr meinte das Vorstandsmitglied: „Ich hoffe, dass wir euren Geschmack getroffen haben und für alle was dabei ist.“ Geplant sind unter anderem ein Vortrag über plastische Chirurgie am 19. März, eine Stadtwanderung mit Christoph Davids am 15. Mai sowie die Landfrauenparty auf dem Hof Niehoff am 7. September.

Barbara Groß-Hartmann konnte im Anschluss eine solide Kassenlage vorweisen, sodass die Entlastung des Vorstandes eine reine Formalie war und es Zeit wurde für den Vortrag von Pfarrerin Silke Niemeyer. Der Umgang mit Tieren entwickele sich in zwei Extreme. Diese seien entweder individuelles Kuscheltier oder Massenware. Gleichzeitig werde die Debatte um Tierrechte sehr emotional geführt, da Menschen sich in Tieren selbstverwirklichen würden, vermutete die Referentin. Daher sei es nicht verwunderlich, dass Bilder von zerschredderten Küken uns so bewegten. „Tierfreundschaft bedeutet jedoch nicht, die eigenen Bedürfnisse auf Tiere zu übertragen“, so Niemeyer.

Die Bibel räume den Tieren einen Vorrang vom Sein zum Nützlich-Sein ein. Denn Gott habe Mensch und Landtiere am sechsten Tage erschaffen und sie beide gesegnet. Der Satz „Macht euch die Erde untertan“, heiße eben kein rücksichtsloses Zertrampeln. Dennoch dürften Tiere genutzt werden, auch als Fleischlieferant. Die Bibel liefere keine Antwort auf die Frage, ob Tiere in den Himmel kommen, daher ließ sie die Frage letztendlich offen. Jedoch sei es wichtig den Tieren ihre Würde zuzustehen. Dies gelte jedoch umgekehrt genauso für Landwirte, die ihre Würde aus der Bereitstellung von Lebensmittel bezögen. Der kapitalistische Wachstumszwang würde sowohl die Würde von Tieren als auch Landwirte gefährden, da die Haltung schlechter werde und die kleineren Landwirte in ihrer Existenz bedroht seien. „Tierwohl und das Wohl des Landwirtes gehören zusammen“, schloss Niemeyer ihren Vortrag unter großen Applaus der Mitglieder.