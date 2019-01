Auch wenn das Teilnehmerfeld mit rund 30 Schützen etwas kleiner als in den Vorjahren war, die Ergebnisse beim Kompanieschießen der ersten Kompanie der St. Johanni-Schützenbruderschaft in der Seppenrader Feuerwache konnten sich am Samstag sehen lassen. Bei der Siegerehrung dankte der Vorsitzende, Michael Becker, vor allem dem Schießwart Uwe Drees für die gute Organisation. „Bis auf die Ergebnisse des Vorstands, über die wir lieber den Mantel des Schweigens legen, konnten sich die Resultate sehen lassen. Die zehn besten Schützen kamen auf 916 Ringe. Mit diesem Ergebnis gewann die erste Kompanie im letzten Jahr das Bataillonsschießen“, sagte Becker mit Blick auf den Wettkampf mit den drei anderen Kompanien, der am 16. März (Samstag) auf der Anlage der Lüdinghauser Sportschützen ausgetragen wird. Erstmals konnte sich Frank Becker mit 96 Ringen den begehrten Wanderpokal der ersten Kompanie sichern. Christian Lukas (95),Julian Becker (94), Thomas Löpki (93), Matthias Feldkamp und Bernd Schröer (beide 91 Ringe) folgten auf den nächsten Rängen