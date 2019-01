Nein, ein Navi-Gerät benötigt er nicht mehr, wenn er in die Steverstadt kommt, spielt er hier doch nicht zum ersten Mal. Die Rede ist von dem Konzertpianisten Menachem Har-Zahav, der am Freitag zum 11. Mal mit ausgewählten Klavierstücken das Publikum zu begeistern wusste.

Im Gepäck hatte der Künstler Werke von Brahms, Rachmaninoff und die Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven, alles Stücke, die die Freunde klassischer Musik sicher nicht zum ersten Mal hörten, aber eben zum ersten Mal in der sehr besonderen Spielweise Har-Zahavs. Die Bandbreite seiner Darbietung schien grenzenlos. Zarte, beinahe sich auflösende Töne fing er immer wieder ab und wies ihnen ihren Platz in seinem konzentrierten, sehr bewussten, teils verträumt verhaltenem, teils kraftvoll energischem Spiel zu.

Die sich dabei aufbauende Spannung übertrug sich auch auf sein Publikum, das zeitweilig nahezu reglos und fasziniert dem Meister lauschte und am Ende seine Begeisterung durch anhaltenden Applaus zum Ausdruck brachte.

Schenkt man der Entstehungsgeschichte der Mondscheinsonate Glauben, war der Mond über dem Vierwaldstätter See der Impulsgeber für dieses so beliebte Musikstück. Von dieser Atmosphäre bekamen die Besucher des Konzertes auf dem Heimweg einen kleinen Eindruck, da nämlich spiegelte sich der Mond vom sternenklaren Himmel in der Gräfte rund um die Burg Lüdinghausen. Ein würdiger Rahmen für einen besonderen Abend.