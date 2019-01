Geschichten aus England und Italien

Nach einer kurzen winterlichen Pause starten die beiden Literaturkurse Lüdinghausen wieder am Freitag (25. Januar) um 19.30 Uhr und am Samstag (26. Januar) um 10 Uhr in den Räumen der Familienbildungsstätte.

Nach Absprache mit den Kursteilnehmern stellt die Referentin Heike König-Bölke eine Auswahl an Titeln englischer Autoren in den Mittelpunkt des beginnenden Sommerhalbjahres, bevor sich dann der Blick gen Süden auf die italienische Literatur richtet.

Im Januar macht der Klassiker „Das Bildnis des Dorian Grey“ von Oscar Wilde den Anfang. Oscar Wildes Roman gilt als Wendepunkt in der englischen Literatur, heißt es in einer Ankündigung. Der Ausspruch des 1854 geborenen Schriftstellers als 20-Jähriger – „Und wenn schon nicht berühmt, dann zumindest berüchtigt.“ – traf zu Lebzeiten zu. Heute steht sicherlich aber sein vielfältiges Werk im Vordergrund. Der Autor John Banville gilt schon jetzt als einer der wichtigsten englischen zeitgenössischen Autoren. Sein 2006 erschienenes Buch „Die See“ ist ein sprachliches Meisterwerk, das den Booker-Preis gewann. Am 22. und 23. Februar steht dieses vielbeachtete Werk im Mittelpunkt. Den Abschluss macht dann am 29. und 30. März Kazuo Ishiguro mit einem seiner bekanntesten Werke „Was vom Tage übrig blieb“. Der Japaner, der in England aufwuchs, erhielt 2017 den Literaturnobelpreis. Sein 1989 erschienener Roman wurde mit Emma Thompson und Anthony Hopkins erfolgreich verfilmt.

Bei hoffentlich wärmeren Temperaturen soll der Mai dann auch in der Literatur einen Vorgeschmack auf den Sommer bieten. Der aktuelle italienische Autor Paolo Cognetti macht mit seinem Roman „Acht Berge“ am 24. und 25. Mai den Anfang. Pietro kehrt immer wieder in die Berge zurück und erinnert sich dabei an seine Freundschaft mit Bruno. Aufbruch aber auch die Sehnsucht nach einer Heimat und die Frage nach dem richtigen Lebensweg kennzeichnen die Freundschaft der beiden Männer.

Allessandro Barricos bekanntester Roman ist sicherlich „Seide“, dabei kennzeichnen alle seine Werke eine starke poetische Sprache. „Novecento – oder die Legende vom Ozeanpianisten“ bildet am 28. und 29. Juni den Abschluss des Themenkreises, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

König-Bölke stellt am Freitag (25. Januar) ebenfalls den Ausflug zur „lit Cologne“ vor, die Lesung mit Florian Illies im WDR bildet den abendlichen Höhepunkt der Tagesfahrt. Außerdem gibt sie einen Ausblick auf die jährlich stattfindende Theaterfahrt und die Reihe „Literatur und Film“ in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei St. Felizitas und dem Seniorenbeirat der Stadt Lüdinghausen.