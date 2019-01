Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion ließen sich jetzt von Christian Germing das neue Caritas-Haus Lüdinghausen zeigen und tauschten sich über aktuelle Aufgaben des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld aus.

Die Hauseinweihung und die Einführung von Germing in sein neues Amt als Vorstand des Caritasverbandes wurden Ende August 2018 an einem Tag gefeiert. „Mittlerweile haben sich die Mitarbeiter der Dienste und Beratungsstellen, die nun unter einem Dach zu finden sind, gut eingelebt“, schreibt der Caritasverband. Davon überzeugten sich Anni Willms und Wilhelm Wessels, Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion, nun bei einem Besuch. „Germing zeigte auf, mit welch großer Bandbreite der Caritasverband am Standort Lüdinghausen vertreten ist: Beratungsangebote für Eltern, Kinder und Jugendliche, für Menschen mit Behinderung oder Suchterkrankungen, der Dienst ‚Essen auf Rädern‘ und die Sozialstation sind nur einige der Angebote, die für Bürger in Lüdinghausen eine Stütze im Alltag sind“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Im Austausch über aktuelle sozialpolitische Themen sehe Germing im Bereich Pflege große Entwicklungen. Die steigende Zahl an pflegebedürftigen Menschen und der zugleich große Fachkräftemangel seien eine Herausforderung, der sich der Caritasverband stellen müsse.