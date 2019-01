Hohenlöchter bleibt am Ruder

Thomas Hohenlöchter bleibt für zwei weitere Jahre Vorsitzender des Schützenvereins Brochtrup-Westrup. Das ergab die Jahreshauptversammlung in der Westruper Schule am Samstagabend. Bevor es jedoch zu den Wahlen ging, gab es einen Rückblick auf das vergangene Jahr.

Dabei kam Schriftführer Robert Altenbockum die Aufgabe zu, als König den Bericht vom Schützenfest zu verlesen. „Das kommt auch nicht oft vor“, bemerkte Altenbockum. Dabei bedankte sich der König vor allem bei seinem Mitstreiter beim Vogelschießen, Hugo Kleuter.

Positives Fazit

Der bestätigte Vorsitzende zog anschließend ein positives Fazit des Schützenfestes im vergangenen Jahr. Vor allem da es zahlreiche Neuerungen im Vergleich zu den Vorjahren gab, meinte der Vorsitzende: „Insgesamt sind wir sehr zufrieden“, fügte jedoch auch an: „Natürlich wissen wir auch, dass die eine oder andere Baustelle noch offen ist.“

Kassierer Hubert Schulze Brandhoff musste beim Kassenbericht ein größeres Minus verkünden, was jedoch einzig an der Sanierung der Toilettenanlage in der Westruper Schule lag. Daher entlasteten die Mitglieder Kassierer und den restlichen Vorstand einstimmig.

Wahlen

Anschließend schritten die Schützen zur Wahl. In diesem Jahr wurden der Vorsitzende, der Schriftführer und ein Beisitzer neu gewählt. Dabei gab es keine Änderungen. Neben Hohenlöchter wurden auch Robert Altenbockum als Schriftführer sowie Ludger Autering mit großer Mehrheit wiedergewählt. Hohenlöchter, der eigentlich nicht mehr antreten wollte, bedankte sich für das Vertrauen, kündigte aber zugleich an: „Wir arbeiten daran, dass es in absehbarer Zeit ein Ende mit mir nimmt und wir einen Nachfolger finden.“ Als Kassenprüfer wurden zudem Heiner Lütke Brochtrup und Josef Boertz bestimmt.

Zum Abschluss wurden noch verschiedene Dinge besprochen wie die neue Einteilung der Nachbarschaftsgruppen und der Terminplan für 2019. Auf dem Programm stehen unter anderem die Müllsammelaktion am 6. April, das Sommerfest am 24. August und das Kinderschützenfest am 15. September.